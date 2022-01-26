Наши спортсмены редко бывают столь откровенными. О «конченных судьях», как называли черножопым, и как обрыгался от наркотиков

Но, поверьте, интервью призера Олимпиады Парвиза Насибова куда более глубокое

Парвиз Насибов / Фото - Facebook спортсмена

На Олимпийских играх-2020 сборная Украины завоевала 19 медалей. Да, среди них лишь одно золото, но причин порадоваться у нас все равно хватало.

В частности, серебру Парвиза Насибова. Ему пришлось пройти непростой путь, чтобы попасть в Токио. А там в полуфинале он выдал схватку, которая стала, наверное, самым эмоциональным моментом нашей сборной в столице Японии.

Мы знаем, каким Насибов является на ковре, но о том, каким какой он за его пределами, мы только догадывались. В частности, по его слезам после того самого полуфинала.

Парвиз решил познакомить нас с собой поближе. И дал очень откровенное интервью. Без приукрашенный – все как в реальной жизни.

Родился я в Азербайджане, в селе Муганлы, и рос в тяжелых, не сильно таких хороших условиях. Потому что семья жила, я считаю, ниже среднего, если по уровню какому-то сравнивать.

Я все детство прожил в горах. Ближайшие от нас люди были где-то на расстоянии 5-10 километров. Я своими глазами в 5-6 лет и волков видел… В том возрасте я мог на конях кататься, пас баранов. Думаю, сейчас в наше время не каждый ребенок это сможет.

Не скажу, что это было суровое детство, на то время я этого не понимал. Как бы тяжело ни было, мы всегда были в достатке. Я не знаю откуда доставал деньги мой отец, но я никогда не думал, что у кого-то что-то есть, а у меня нет. Уверен, что это тяжело отцу давалось, но я жил всегда довольный своей жизнью.

У меня в семье всегда царили любовь и счастье. Тяжело, наверное, было, но до детей это не доходило. Родители все делали настолько хорошо, что я чувствовал только любовь и заботу с их стороны.

На самом деле, для меня родители – это все. Дороже родителей у меня ничего нет: никакие медали, деньги – ничего. Мои родители – это мое богатство. Я знаю через что они прошли, чтобы поставить меня на ноги. И я еще и процента не сделал, чтобы вернуть им свой долг. Я восхищен и горжусь ими.

Я понимаю, что мне уже 23 и в свое время мне тоже нужно будет стать отцом. Но я не уверен, что столько всего смогу сделать, сколько мои родители делали для меня.

О несчастном случае

У меня был случай, когда в 6 лет я ехал верхом на лошади… И там был мост через горную реку. Получилось, что конь упал с моста. Родители были где-то на расстоянии метров ста. У них от страха отказали ноги, они не могли бежать – думали, что ребенка уже нет.

А я каким-то чудом умудрился взять за хвост коня и выйти из воды живым.

Я с тренировок по борьбе убегал, чтобы пойти в футбол поиграть. И папа, бывало, приходил – и мне перед всеми по ушам как надает. Говорит: «Пошел в зал». Я отвечал, что не пойду. Мне тогда казалось, что у меня худший папа в мире.

Я шел, а мне ребята рассказывали, что у меня папа ни компьютер мне не купит, ни то не сделает, что они гуляют до семи вечера, а я в пять уже должен быть дома. В такие моменты я думал: «Да что за жизнь, что это такое? Какой-то у меня отец не такой». А сейчас я смотрю на этих ребят и понимаю что именно отец делал для меня, что он переживал за меня. Пускать ребенка на самотек – это, я считаю, неправильно.

Ко мне очень строго относились. У меня брат двоюродный, он тоже борец. Он ехал на соревнования и, грубо говоря, становился третьим – его отец на руках носил. Я становился вторым – прямо в зале получал и по шее, и по голове.

О переезде в Украину

В возрасте моих семи лет отец принял решение, что нужно что-то менять и мы переехали в Николаев. Я был как-то очень впечатлен, потому что я многого не видел: для меня трамвай казался чем-то нереальным.

И, конечно, незнание русского языка… У меня первая драка завязалась от того, что мне парень сказал «привет», а я ему ответил «с*ка». С этого началась моя первая потасовка. Я как сейчас этот день помню.

Было тяжело мне. В семь лет все поменялось. В школе нужно было идти во второй класс, а я даже языка не знаю. И не в каждую школу меня хотели брать. Потому что у меня документов не было. И особо возможности не было с кем-то договориться.

Я с детства вспыльчивым был. Я в школе дрался, у меня постоянно какие-то нехорошие оценки были, постоянно родителей вызывали к директору. Было несколько раз такое, что меня хотели из школы выгнать. Но чуть позже я уже начал заниматься греко-римской борьбой и мне стало легче. Больше появилось друзей, которых я считал крутыми. У меня тогда какое-то уважение выросло в школе. Я мог сам за себя постоять.

О буллинге и расизме

Меня отец всегда учил, что нужно уметь за себя постоять. Неважно сколько тебе лет. Поэтому со второго-третьего класса я уже мог дать сдачи. У меня не было проблем с буллингом. Знаю, что многие приезжие с других стран сталкиваются с этим. Но у меня, к счастью, такого не было.

Есть люди, которые не любят тебя, вот и все. Они этого не показывают, но ты понимаешь, что это есть. Я сталкивался с расизмом, было такое, что кто-то называл там черножопым или чуркой… Раньше это обидно было, а в последнее время такого не происходит, даже до Олимпиады.

Я еще такой человек, что так долго могу держать обиду в себе. Пока этому человеку не выскажусь, то меня это изнутри будет ждать. А сейчас… Знаешь, я понимаю, что в нашем спорте руки, они как холодное оружие. Поэтому я всегда прежде, чем что-то сделать, обдумываю это. Сейчас если кто-то и обзовет, то, наверное, я просто посмеюсь с этого. А раньше мог бы за это…

О предательстве

Друзей поначалу у меня было много. Я считал, что это были друзья. Я потом я понял, что друзей много не бывает. На самом деле, мои друзья – это мои родители. Мой отец, мой брат – это мои лучшие друзья. В наше время, в котором мы живем, у меня и доверия особо нет ко всем.

Поэтому слово дружба в моем понимании – это дорогое слово. Не каждый может его заслужить, не стоит бросаться этим словом.

Был такой случай, что мне нравилась девочка. Я еще был достаточно молод. Она мне там рассказывала, как она меня любит. И спустя какое-то время я узнал, что она общается с моим другом. Я спрашиваю у него: «Ну как так, ты же мой друг».

Для меня это был первый такой удар. После этого я начал понимать, что в жизни бывают непростые вещи.

О наркотиках

Я всегда был белой вороной, не хотел этого пробовать. Хотя все мое окружение, молодые ребята, пробовали. Подбивали меня на это тоже. Был случай, когда я все же попробовал. Это противно для меня закончилось. Я перед этим плотно покушал. И, попробовав это, обрыгался полностью…

Вкус и запах всего этого – дал себе слово, что для меня это табу, что я больше никогда в жизни я этого в руки не возьму.

Но свидетелем всего этого я часто был. Повзрослев люди и другими вещами занимаются, более тяжелыми наркотиками. Но я всегда остерегался всего этого, старался не быть в кругу этих людей. У меня даже какая-то ненависть к таким людям была. Она и по сегодняшний день есть.

О предвзятости судей

У нас пахать – это нормально. Но бывает, когда ты выходишь бороться, а судит судья, который предвзято к тебе относится. И, на самом деле, у нас сейчас болезнь в Украине. Много судей таких, которых я считаю продажными. Нехороших. Для них это ничего не стоит – балл показать. А для меня этот балл – он мою судьбу может сломать. Это проблема, с которой сейчас борются.

Я недавно смотрел чемпионат Украины в качестве зрителя. Когда ты спортсмен, то ты это ощущаешь только по отношению к себе. А я как зритель увидел, сколько у нас конченых судей, нехороших, которые, ты видишь, что это продажные люди.

У меня часто бывали случаи, когда я еще не успел выйти на схватку, а судья уже делает мне какие-то непонятные замечания, грубо говоря: почему твое трико выглядит так? Это часто происходит. Мы пытались решать, спрашивать, почему так. Было даже такое, что человек признавался, что у него какая-то есть неприязнь ко мне, поэтому он со мной так.

Меня мотивируют вера моих родителей, вера моей девушки – это мною движет, куда бы я ни ехал, я всегда об этом думаю. Ну и, конечно же, если мы о спорте, то у меня есть серебро – есть ступенька выше. Я буду только гнаться за этим.

Моя мечта, одна из них, это олимпийское золото. 100%. Потому что это нереальное, выше этого в спорте нет. Но это не самая главная моя мечта. Главная – это чтобы родители были рядом, чтобы у меня была хорошая порядочная семья.

Как я себе представляю, чтобы у меня был большой дом, и чтобы мои близкие были рядом. Потому что, как я понимаю, жизнь, она быстрая, она летит. Вроде мне недавно 18 было, а сейчас уже 23. Не успеешь оглянуться, как уже 30, потом 50, а там и жизнь пролетела.

Поэтому стараюсь дорожить ею. Стараюсь все делать сейчас для моих родителей.

О завершении карьеры

Я иногда думал себе, что если стану олимпийским чемпионом, то может завязать с этим спортом. Я люблю его, но считаю, что уходить тоже нужно красиво. Не каждый это может сделать.

А кем я себя вижу, так это, наверное, в семейном бизнесе. Чтобы было дело, которым я действительно занимался. Но это точно не тренерское дело.

Недавно такая ситуация была. Может, если этот человек прочтет интервью, то узнает себя. Я еду, человек опускает окно и начинает матами гнать на меня. Мне сразу же в голову приходит мысль, что, наверное, скорее всего, это провокация.

Если бы это было до Олимпийских игр, то я, наверное, не сдержался бы, вышел и дал бы ему по шее – 100%. Как бы это ни было, я бы догнал его и точно наказал бы его за эти слова. А с этой медалью я не могу себе этого позволить.

Потом у этой истории было продолжение. Меня в одной группе запорожской в Телеграмме поздравляли, и он пишет: «Я поздравляю, но как водитель он идиот». Опять же, если бы не эта медаль, то я бы его нашел, встретился бы с ним, пообщался. А с этой медалью я не могу себе этого позволить.

Такие моменты бывают, когда эта медаль загоняет меня в какие-то рамки. Но, с другой стороны, я сам понимаю, что нужно нести больше добра. Я и раньше это понимал, но сейчас еще больше.

О смерти

Боюсь ли я смерти – конечно боюсь. Я знаю, что меня там ждет, но я не готов к этому. У нас в исламе учат, что жизнь после смерти – она есть. Я во все это твердо верю, знаю, что рано или поздно меня это тоже постигнет. Но как бы я этого боялся или не боялся – это неизбежно. И когда-то меня это тоже коснется.

О гордости

Наверное, горжусь тем, что родители гордятся мной. Это в первую очередь. А своими спортивными достижениями я никогда не горжусь. Потому что я понимаю, что это железо. Это спорт, он временный, он все равно пройдет.

Да, это история, может, даже меня не станет, а она останется, будут меня вспоминать, что был такой борец Парвиз Насибов, серебряный призер или, дай бог, олимпийский чемпион. Но это не те вещи, которыми я гордился бы.

Чем я горжусь, так это тем, что я в свои 23 года купил жилье своим родителям. Тем, что я могу позволить им то, чего они не могут сами себе позволить. Мелочь вроде кажется, но такими вещами я дорожу. А медалями – никогда.