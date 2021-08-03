Сумасшедший день от наших борцов в Токио. Беленюк и Насибов – в финале, Черкасова выиграла бронзу
Насибов: «Этот год сложился для меня очень трудно»
Финалист Игр в Токио отметил достойную конкуренцию в Украине
3 августа 20:22
Парвиз Насибов / Фото - gettyimages.com22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (вес до 67 кг) поделился эмоциями после выхода в финал Олимпийских игр в Токио.
Цитирует Парвиза пресс-служба ММС.
«Борьба очень трудный вид спорта. Ради одного очка отдаешь все силы. Проигрывал 0:6, но сумел победить. Я родился в Агстафе, в Азербайджане, люблю эту страну, это моя нация. Борюсь за Украину, но не забываю свою родину. Я 15 лет живу в Украине, когда-то дела моего отца не пошли на родине, и мы переехали сюда. После Олимпиады поеду в Азербайджан, чтобы увидеть дедушку и бабушку, а также других своих родственников. Этот год сложился для меня очень трудно. В Украине хорошая конкуренция, каждый день тренировки, даже учиться нормально не могу».
Напомним, Насибов в весовой категории до 67 кг сотворил настоящую сенсацию, на пути к финалу Игр он прошел титулованных соперников – чемпиона мира из России Артема Суркова и невероятно талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда.
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