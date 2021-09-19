Насибов: «Многие не верили, что я поеду на Олимпиаду-2020, но я тренировался больше всех»
Серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов вспомнил об Олимпийских играх-2020:
Многие не верили в то, что я поеду на Олимпийские игры и выйду в финал в 22 года. Я считаю, что тренируюсь больше всех. И я очень верил в себя, родные верили. Я не мог их подвести.
Все было очень сложно, ведь уже во второй схватке я встретился с лидером Олимпиады – представителем ОКР Артемом Сурковым. Он – чемпион Европы и мира. Еще два года назад я и подумать не мог, что мне по силам победить его в 1/4 финала.
Поехав в Токио, я не ставил перед собой никаких авторитетов. Я понимал, куда я еду и почему я еду. Я верил в свои силы и в то, что могу сделать больше, чем они.
Когда я проигрывал при счете 0:6, то понимал, что будет очень трудно. Но я был готов идти к этому. Я вспоминал все те тяжелые моменты, через которые я прошел, ради чего я приехал на эти Олимпийские игры.
Мне как какой-то голос подсказывал: «Иди до конца, Бог даст тебе победу». Так и случилось. Я шел до конца, оставалось десять секунд, удалось получить оценку и выйти в финал Олимпийских игр.
Перед тем, как ложусь спать, я всегда анализирую. У меня в голове всегда эти моменты поражения в финале как-то проскакивают. Сейчас я это все понимаю, и мне иногда становится обидно, ведь мог сделать лучше и создать еще большую историю. Но надо получать удовольствие от того, что уже есть. Надо верить, что я дойду туда еще раз и сделаю все, чтобы улучшить результат.
Понимаю, что надо работать больше и лучше. Для побед надо еще больше жертвовать. Еще больше жертвовать для того, чтобы дойти к золотой медали.
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