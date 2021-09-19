Насибов: «Многие не верили, что я поеду на Олимпиаду-2020, но я тренировался больше всех»

Фото: Getty Images

Серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов вспомнил об Олимпийских играх-2020:



Все было очень сложно, ведь уже во второй схватке я встретился с лидером Олимпиады – представителем ОКР Артемом Сурковым. Он – чемпион Европы и мира. Еще два года назад я и подумать не мог, что мне по силам победить его в 1/4 финала.

Поехав в Токио, я не ставил перед собой никаких авторитетов. Я понимал, куда я еду и почему я еду. Я верил в свои силы и в то, что могу сделать больше, чем они.

Когда я проигрывал при счете 0:6, то понимал, что будет очень трудно. Но я был готов идти к этому. Я вспоминал все те тяжелые моменты, через которые я прошел, ради чего я приехал на эти Олимпийские игры.

Мне как какой-то голос подсказывал: «Иди до конца, Бог даст тебе победу». Так и случилось. Я шел до конца, оставалось десять секунд, удалось получить оценку и выйти в финал Олимпийских игр.

Перед тем, как ложусь спать, я всегда анализирую. У меня в голове всегда эти моменты поражения в финале как-то проскакивают. Сейчас я это все понимаю, и мне иногда становится обидно, ведь мог сделать лучше и создать еще большую историю. Но надо получать удовольствие от того, что уже есть. Надо верить, что я дойду туда еще раз и сделаю все, чтобы улучшить результат.

Понимаю, что надо работать больше и лучше. Для побед надо еще больше жертвовать. Еще больше жертвовать для того, чтобы дойти к золотой медали.