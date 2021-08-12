Насибов: «Сегодня я довольствуюсь серебром, но обязательно разменяю его на золото»
Насибов: «Очень приятно, что именно такой человек, как Гутцайт, стоит во главе спорта»
Серебряный призер Токио-2020 лестно высказался о Министре молодежи и спорта Украины
07:15
Парвиз Насибов / Фото - gettyimagesСеребряный призер Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Парвиз Насибов в Instagram рассказал забавную историю, связанную с Министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом.
«Хотел бы отдельно поблагодарить Вадима Марковича Гутцайта. У нас с ним была отдельная крутая история на заключительных сборах перед Олимпиадой, на базе в Конче-Заспе. Вадим Маркович пил кофе с нашим Владимировичем, а я зашел в кафе взять холодного кваса (мучила жажда, так как уже был в процессе гонки веса). И когда Владимир Шацких позвал меня подойди, Вадим Маркович настоятельно посоветовал мне быть злее. Сказал, что очень добрые глаза, а до Олимпиады рукой подать, нужно уже быть злым (настроенным), на что я ответил, что уже непосредственно перед борьбой злость появится и все будет. Ушел с позитивным настроением и приятным осадком, поскольку Вадим Маркович для меня имеет особый авторитет. Этот человек не только министр спорта, но и сам является олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Он как никто знает, какой трудный путь подготовки проходит спортсмен, и сам через все это прошел, добившись высочайшего успеха».
«После этого, когда мы уже были в олимпийской деревне, мы снова встретились, и это как раз было за день до моего выхода на ковер. Вадим Маркович сказал мне, что сейчас получше (взгляд уже злее, видно, что готов выходить и рвать).Тогда он мне сказал, что верит и чувствует, что у меня получится, и это меня так не на шутку замотивировало. Я подумал, что если такие люди верят в меня, значит, я действительно могу. И Слава Богу получилось (не все конечно, но для первого раза неплохо). Вот такая вот история. Очень приятно, что именно такой человек стоит во главе спорта. Человек который, как я уже говорил на себе знает, через что мы проходим и что нам необходимо, чтобы брать эти медали. Спасибо вам большое, Вадим Маркович Гутцайт».
«P.S.: злости все-таки чуть-чуть не хватило, на следующие Игры обещаю быть уже максимально злым и настроенным. Добрые глаза оставлю дома».
В Токио-2020 Насибов в золотом финале весовой категории до 67 кг проиграл иранцу Мохаммедрезе Гераеи.
Отметим, что на пути к финалу Насибов прошел чемпиона мира из России Артема Суркова и талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда.