Насибов: «Этот год сложился для меня очень трудно»
Насибов принес Украине второе серебро
В золотом финале украинец не смог выиграть у мощного соперника из Ирана
4 августа 14:14
Парвиз Насибов / Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио украинец Парвиз Насибов в золотом финале в весовой категории до 67 кг проиграл иранцу Мохаммедрезы Гераю.
Первый период украинец проиграл со счетом 1:3, а во втором схватка была остановлена при счете 1:9.
Отметим, что на пути к финалу Насибов прошел чемпиона мира из России Артема Суркова и талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда.
Напомним, также в финал в весе до 87 кг вышел украинец Жан Беленюк.