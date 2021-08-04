Насибов принес Украине второе серебро

В золотом финале украинец не смог выиграть у мощного соперника из Ирана





Парвиз Насибов / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио украинец Парвиз Насибов в золотом финале в весовой категории до 67 кг проиграл иранцу Мохаммедрезы Гераю.



Первый период украинец проиграл со счетом 1:3, а во втором схватка была остановлена при счете 1:9.

Отметим, что на пути к финалу Насибов прошел чемпиона мира из России Артема Суркова и талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда.

Напомним, также в финал в весе до 87 кг вышел украинец Жан Беленюк.