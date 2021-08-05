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Насибов: «Сегодня я довольствуюсь серебром, но обязательно разменяю его на золото»

Украинский «классик» – о своем выступлении на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
5 августа 15:38
Насибов: «Сегодня я довольствуюсь серебром, но обязательно разменяю его на золото»
Парвиз Насибов / Фото - gettyimages
22-летний украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в Instagram поделился эмоциями после завоевания серебряной медали Олимпийских игр в Токио.

«Хочу выразить всем огромную благодарность за поздравления, я все вижу ,но просто физически не успеваю всем ответить. Я очень долго шел к этой медали, ради этого момента я тренировался всю свою жизнь, и хвала Всевышнему – он не оставил меня с пустыми руками. Он вознаградил мой ежедневный труд.

Эту медаль я делю со своими наставниками Салеевым Николаем Леонтьевичем; Чертковым Евгением Александровичем, они всегда были со мной, при взлетах и падениях, делали все для моей подготовки. Также, мои родители – вся моя семья, все эти люди делали все, чтобы у меня получилось, во всем мне помогали, всегда меня поддерживали и верили. И отдельную благодарность хочу выразить Владимиру Владимировичу Шацких, этот человек поверил в меня ,отстаивал меня, построил грамотную подготовку, мы проделали огромную работу, и я безумно рад, что оправдал его веру в меня, что не подвел его ожиданий. Поэтому это наша общая заслуга. Сегодня я довольствуюсь серебром, но обязательно разменяю его на золото. ИншаАлла. Все только начинается...».



В Токио-2020 Насибов в золотом финале весовой категории до 67 кг проиграл иранцу Мохаммедрезе Гераеи.

Отметим, что на пути к финалу Насибов прошел чемпиона мира из России Артема Суркова и талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда.
Владимир Кириченко
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Теги

Парвиз Насибов Сборная Украины (греко-римская борьба)

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