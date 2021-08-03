Насибов: «У нас нет финансирования, чтобы судьи нас тянули. Украинцы – сильный народ, сами выиграем»

Парвиз Насибов / Фото: Скриншот

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов дал комментарий в эфире «UA:Перший» поделился мнением о спорном судействе в полуфинальном поединке:

Я вышел после схватки и у меня сил, будто никто и не отбирал. Но это схватка, со мной был двукратный чемпион мира. Он очень хороший парень, мы давно друг друга знаем. Силы есть. Что может быть лучше? Ничего. Выше Олимпийских игр ничего нет.