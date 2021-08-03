Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Насибов: «У нас нет финансирования, чтобы судьи нас тянули. Украинцы – сильный народ, сами выиграем»
Классик прокомментировал выход в золотой финал Олимпиады
3 августа 13:19
Парвиз Насибов / Фото: Скриншот
Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов дал комментарий в эфире «UA:Перший» поделился мнением о спорном судействе в полуфинальном поединке:
План Бога написан. Хоть 150 судей будут, вы все знаете, что у нас нет такого финансирования, чтобы нас тянули. Нам такого и не нужно – Украина сильный народ. Мы выиграли.
Я вышел после схватки и у меня сил, будто никто и не отбирал. Но это схватка, со мной был двукратный чемпион мира. Он очень хороший парень, мы давно друг друга знаем. Силы есть. Что может быть лучше? Ничего. Выше Олимпийских игр ничего нет.
Напомним, что также в золотой финал вышел Жан Беленюк.
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