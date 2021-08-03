«Это все для Украины». Насибов со слезами на глазах рассказал о выходе в золотой финал Олимпиады
Насибов: «Украина и Азербайджан – мои родины и любимые страны»
Финалист Олимпиады-2020 поблагодарил азербайджанцев за поддержку
3 августа 14:16
Парвиз Насибов / Фото: Getty Images
Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в эфире «UA:Перший» после выхода в золотой финал Игр-2020 поблагодарил за поддержку население Азербайджана:
Также я хочу (сказать) всему Азербайджану, я еще азербайджанец, всем большой салам. Украина, Азербайджан – это мои любимые страны, мои родины. Я вас всех люблю. Спасибо. Вы много пишете – я видел, но не хотел отвечать, не хотел мысли в стороны убирать. Но это еще не все. Мне еще предстоит финал, туда буду настраиваться.
Напомним, что Жан Беленюк также поборется за олимпийское золото.