Насибов: «Выход в финал – это радость, но чемпион один, а призеров много. Я хотел стать чемпионом»

Парвиз Насибов / Фото: getty images

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов (до 67 кг) в эфире UA: Перший прокомментировал свое поражение в золотом финале на Олимпийских играх в Токио.



Было тяжело в том плане, что я хотел большего. Выход в финал – это радость, но чемпион один, а призеров много. Я хотел стать чемпионом, но у меня не получилось, чуть подвел своих близких, веривших в меня.

Есть над чем работать. Этот соперник мне показал то, что есть спортсмены более масштабного уровня, чем я. Буду работать и вернусь сильнее.

Исходя из моего желания, я буду бороться, я люблю этот вид спорта и отдаю себя полностью в нем. Но сейчас я хочу поехать домой, увидеть свою семью и отдохнуть. Хочу насладиться тем, что у меня сейчас есть. Слава Богу за то, что домой еду не с пустыми руками, ведь была проделана огромная работа, и она хоть как-то окупилась».