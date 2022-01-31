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Насибов, Яковлев и Фильчаков – чемпионы турнира Zagreb Open. У Саградяна и Петрика серебро

Бронзовыми призерами стартов в Хорватии стали Цымбалюк и Кулик
Борьба
09:44
Насибов, Яковлев и Фильчаков – чемпионы турнира Zagreb Open. У Саградяна и Петрика серебро
Zagreb Open / Фото - gpzagrebopen
Сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала 7 медалей на турнире Zagreb Open, который накануне завершился в Загребе (Хорватия).

Парвиз Насибов (вес до 72 кг), Владимир Яковлев (вес до 77 кг) и Ярослав Фильчаков (вес до 82 кг) стали чемпионами соревнований.

Корюн Саградян (вес до 55 кг) и Виктор Петрик (вес до 60 кг) завоевали серебряные медали. Бронзу в копилку команды положили Дмитрий Цымбалюк (вес до 60 кг) и Андрей Кулик (вес до 72 кг).



Отметим, что этот турнир является этапом подготовки национальной сборной к чемпионату Европы-2022, который пройдет с 4 по 10 апреля в Будапеште (Венгрия).

Ранее триумфатор Игр в Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк намекнул на свое возвращение в большой спорт.


Владимир Кириченко
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Теги

Парвиз Насибов Сборная Украины (греко-римская борьба) Ярослав Фильчаков Виктор Петрик

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