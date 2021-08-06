Ливач имеет шанс завоевать бронзу Токио-2020. Ее обидчица с трудом вышла в финал Олимпиады
Невероятная победа на последних секундах от американского борца над титулованным Петриашвили в финале Токио-2020
21-летний Стивенсон совершил невероятное и стал олимпийским чемпионом
6 августа 14:58
Гейбл Стивенсон / Фото - gettyimagesНа Олимпийских играх в Токио прошел очередной соревновательный день турнира по спортивной борьбе.
В весовой категории до 125 кг трехкратный чемпион мира грузинский борец Гено Петриашвили на последних секундах встречи сенсационно проиграл американцу Гейблу Стивенсону со счетом 8:10.
Петриашвили решил, что победа у него в кармане, однако с таким сценарием не был согласен Стивенсон, который совершил 2-балльное действие на последних секундах схватки.
Напомним, в этом весе боролся и украинец Александр Хоцяновский, который проиграл в 1/8 финала иранскому борцу Амиру Хоссейну Заре со счетом 0:7.