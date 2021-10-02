Новиков из-за травмы пропустит чемпионат мира
Новиков: «К сожалению, из-за травмы я не смогу принять участие на чемпионате мира. Мне очень жаль»
Титулованный украинец – о пропуске планетарного форума в Осло
2 октября 15:18
Семен Новиков / Фото - UWWЧемпион Европы-2020 и бронзовый призер индивидуального Кубка мира по греко-римской борьбе Семен Новиков (вес до 87 кг) в Instagram прокомментировал пропуск чемпионата мира-2021.
«К сожалению, из-за травмы я не смогу принять участие на чемпионате мира. Мне очень жаль».
Напомним, вместо Новикова на чемпионат мира поедет 33-летний борец из Закарпатья Юрий Шкрюба.
Чемпионат мира в Осло (Норвегия) пройдет с 2 по 10 октября. Превью турнира от сайта XSPORT.
Также напомним, что трансляции чемпионата мира будут доступны на нашем телеканале и сайте.
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