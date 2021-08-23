Новиков: «Буду болеть за Беленюка. Однако нужно подождать 3 года и новая Олимпиада будет за мной»
Новиков неожиданно проиграл россиянину Маргаряну на Фестивале единоборств в Краснодаре
Уверенную победу в противостоянии одержали хозяева турнира
12:58
Семен Новиков / Фото - UWW22 августа в Краснодаре (Россия) завершился Фестиваль единоборств, в главном событии которого состоялось командная встреча по греко-римской борьбе между сборной России и сборной мира.
Хозяева турнира одержали уверенную победу со счетом 8:2.
В составе сборной мира в весовой категории до 87 кг выступал чемпион Европы-2020 Семен Новиков, который в напряженной встрече проиграл Ваагу Маргаряну со счетом 2:3.
Фестиваль единоборств. Результаты
До 55 кг
Виталий Кабалоев – Илхом Бахромов (Узбекистан) 9:0
До 60 кг
Анвар Аллахьяров – Виктор Чобану (Молдавия) 3:4
До 63 кг
Степан Марянян – Айдос Султангали (Казахстан) 6:3
До 67 кг
Назир Абдуллаев – Максим Негода (Белоруссия) 8:0
До 72 кг
Адам Курак – Арам Варданян (Узбекистан) 4:0
До 77 кг
Александр Чехиркин – Виктор Немеш (Сербия) 3:2
До 82 кг
Шамиль Ожаев – Радик Кулиев (Белоруссия) 3:1
До 87 кг
Вааг Маргарян – Семен Новиков (Украина) 3:2
До 97 кг
Александр Головин – Дэмиан Фон Эйв (Швейцария) 9:0
До 130 кг
Михаил Лаптев – Бека Канделаки (Азербайджан) 1:3
Ранее Новиков высказался относительно недавнего конфликта с титулованным соотечественником Жаном Беленюком.
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