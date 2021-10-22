Семен Новиков: «Я не увлекаюсь политикой, я увлекаюсь спортом»
Новиков – об условиях для запасных атлетов в Токио-2020: «Из Олимпийской деревни тренер нам выносил еду в судочках»
Чемпион Европы в недоумении от организации «комфорта» во время Игр для украинских спортсменов
11:05
Семен Новиков / Фото - mixsport.proЧемпион Европы-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков в интервью YouTube-каналу «Знай Наших» рассказал об условиях, которые были созданы для запасных атлетов из Украины на Олимпийских играх в Токио.
«Нас поселили в гостинницу, но там не было, ни обеда не ужина, для меня это было чуть-чуть странным. Все-таки такие масштабные соревнования и для запасных спортсменов не сделали нужные условия. Нам сказали, что у вас есть суточные и тратьте их, но их, естественно было мало. На день нам давали по 25 долларов, но цены в Японии отличаются от украинских. По близости с нашим отелем негде было нормально покушать. Изначально мы рассчитовали, что будем в Олимпийской деревне жить. Но то, что не будет должного питания – об этом нас никто не предупреждал. Находили по близости японские забегаловки, из Олимпийской деревни нам Владимир Владимирович Шацких выносил еду в судочках».
Отметим, что на Играх-2020 Семен был запасным борцом в весовой категории до 87 кг, в которой золотую медаль турнира завоевал Жан Беленюк.
Напомним, Новиков не смог принять участие в ЧМ-2021 по спортивной борьбе.