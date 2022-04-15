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Олег Заяц: «Поляки создали все условия, чтобы мы чувствовали себя как дома, однако не всех здесь удалось собрать»

Старший тренер кадетской сборной Украины – о войне, подготовке к чемпионату Европы и многом другом
Борьба
16:22
Олег Заяц: «Поляки создали все условия, чтобы мы чувствовали себя как дома, однако не всех здесь удалось собрать»
Олег Заяц / Фото - Facebook
Старший тренер кадетской сборной Украины (U-17) по вольной борьбе Олег Заяц в эксклюзивном интервью XSPORT рассказал о начале вторжения войск РФ на территорию Украины, организации сборов для команды в Польше, а также поделился процессом подготовки к чемпионату Европы в Бухаресте (Румыния).

Расскажите, как удалось организовать ребят для выезда из Украины в Польшу, ведь есть те спортсмены, которые находились на ныне оккупированных территориях?

«Ребятам, которые тренируются в Херсоне, было проблематично выехать оттуда... Большинство спортсменов на сборах у нас со Львова и Хмельницкого. С Бердянска также есть ребята, но в тот момент они были не дома, и в связи с этим им удалось выехать из Украины. Однако, есть те ребята, которые остались на территории страны».


«Огромную благодарность хочу выразить Войцеху Садовскому, который является старшим тренером сборной Польши по кадетам. Именно он предложил принять нас здесь – 30 человек. С помощью его и клуба, а также властей города Карлино для нас организовали бесплатное проживание и питание. Благодаря нашим польским друзьям ребята могут здесь находиться, жить, кушать и тренироваться в спокойной обстановке».


«В нашем лагере находятся 4 чемпиона Украины, множество призеров страны, однако не всех удалось здесь собрать».




24 февраля начало войны, ужасные события для нашей страны... Где вы находились на тот момент?

«Я полтора года назад купил новый дом за городом, в 3 км от Харькова. К сожалению, на момент вторжения войск РФ, 24 февраля в 5 утра на мою улицу, которая находится в 35 км от границы с россией прилетели снаряды, некоторые дома были мгновенно разрушены. В этот же день я уехал на работу, в Харьковское училище физкультуры и спорта, отправлять ребят по домам. В течении дня я отправлял пацанов, однако была проблема с билетами, ведь ребята с разных регионов Украины. Некоторым моим подопечным не удалось уехать, так как в их города уже зашли войска страны-агрессора. В итоге, в этот день 8 человек с нашего отделения не получилось отправить, и они остались в училище. Затем я вечером вернулся домой, тем временем на харьковской окружной автомобильной дороге были следы подбитых танков и БТРов, но наши военные дали им отпор и они ушли за мое село обратно. Однако 25 февраля рашисты вернулись, и с этой даты я находился в оккупации 12 дней – по 7 марта».


«Я пытался выехать в Харьков, но на въезде российские войска поставили блок-пост и никого не выпускали в сторону города. До сих пор, с сел, которые ныне находятся в оккупации, в сторону города нет проезда, только в направление белгорода (россия). В течение всего этого времени я наблюдал обстрелы, которые велись по Харькову – танки, грады, минометы... применяли все с геолокации нашего села. В нашем доме идет питание от электроэнергии, и оно пропало сразу же с первого дня войны. Таким образом, ни тепла, ни света, ни воды – ничего этого у нас не было. Спасибо соседям, что приютили меня и мою семью. Но в тот дом, где мы прятались, в него также прилетел снаряд и он сгорел. Слава Богу, что моя машина осталась целой, хотя ее накрыло землей после ракетного удара, и 7 марта мы выехали в белгород. Затем через Латвию, Литву и Польшу отвез семью в Германию, потом вернулся в Польшу. Все это время был на связи с ребятами и тренерами».


Не смотря на все обстоятельства две кадетские команды успешно выступили на турнире в Польше. Затем в июне в Бухаресте состоится чемпионат Европы U-17, какими будут критерии отбора в сборную Украины?

«В Карлино прошел командный турнир. Мы выставили две команды, которые встретились в финале. Также участие в соревнованиях принимали хозяева 
– сборная Польши, а также команды Германии, Венгрии и Литвы, всего 8 коллективов».


«Также, мы планируем провести отбор на чемпионат Европы U-17 в конце апреля. Отбор будет таким образом – те спортсмены, которые находятся в Европе, будут бороться между собой, здесь, в Карлино. Те борцы, которые пребывают в Украине, проведут также контрольные встречи. И исходя из этого, победители встретятся в очных схватках на территории Польши».


Как я понимаю, украинской команде поляки дали полный «карт-бланш» для пребывания на территории страны-соседки?

«Мы приезжали сюда и ранее, так как дружим с нашими братьями-борцами, а инициатором тех сборов был тот же Садовски. Нас и в прошлый раз принимали тепло, все расходы брали на себя поляки. И сегодня, польская сторона создает все условия, чтобы мы чувствовали себя как дома».


Какие именно условия были созданы для юных борцов?

«Все очень гостеприимно. Мы живем за городом, в поселочном городке в отдельных небольших домах со всеми удобствами. На этой же территории находится кафе, где спортсмены питаются – завтрак-обед-ужин, в общем, все, что нужно. Также все в порядке и с организацией тренировочного процесса. Для нас предоставлен автобус, мы без проблем добираемся до зала. Если есть какие-то вопросы или проблемы, то наши друзья с удовольствием все это решают».


«Изначально, неделю был общий сбор, на котором присутствовали команды из Венгрии, Литвы, Германии, а также польские клубы, в общей сложности – более 100 человек. После окончания этого сбора мы продолжаем проводить тренировочный процесс с местными польскими борцами. Большое спасибо им за это».


«Верим, что в ближайшее время на территории нашей страны наступит мир, а мы и дальше будем продолжать радовать всю Украину своими победами».



                                                                                                                                                                                                                                                         Беседовал ВЛАДИМИР КИРИЧЕНКО
Владимир Кириченко
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Сборная Украины (вольная борьба) Олег Заяц

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