В Токио-2020 он поднял его выше остальных. Беленюк поздравил украинцев с Днем флага
Олимпийский чемпион Беленюк присоединился к «челленджу» к 30-летию Украины
В рамках #ЗдороваУкраїна30 Жан выполнил 30 выпадов
18:41
Беленюк, Зеленский и Зантарая / Фото: Facebook
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк присоединился к «челленджу» #ЗдороваУкраїна30, который запустил президент Украины Владимир Зеленский. Жан выполнил тридцать выпадов.
Беленюк передал эстафету тренеру «классиков» Владимиру Шацких и серебряному призеру Токио-2020 Парвизу Насибову:
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