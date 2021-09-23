Олимпийский чемпион из России дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Очень запутанная история Биляла Махова

Фото: Чемпионат

Представитель вольной борьбы из России Билял Махов дисквалифицирован на четыре года из-за употребления допинга. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отстранение вступило в силу 27 января 2021 года.

Махов – многократный чемпион мира. На Олимпийских игр-2012 в Лондоне он завоевал бронзовую медаль. Но впоследствии был переведен в статус олимпийского чемпиона, из-за того, что обладатели серебря и золота Давит Модзманашвили и Артур Таймазов соответственно были поочередно дисквалифицированы за применения допинга.

Таким образом сам Махов стал олимпийским чемпионом.

Недавно украинский легкоатлет получил серебро Кубка Европы после дисквалификации двух россиян.