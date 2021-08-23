«Без комментариев». Беленюк получил ответы на запросы о скандалах на Олимпиаде
В Токио-2020 он поднял его выше остальных. Беленюк поздравил украинцев с Днем флага
На Олимпиаде он попал в объективы лучших фотокоров с сине-желтым полотном
15:30
Жан Беленюк / Фото: Getty Images
Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в Instagram поздравил украинцев с Днем флага.
Напомним, ранее Беленюк и боксер Денис Беринчик снялись в клипе известного украинского рэпера.
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