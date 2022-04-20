Парвиз Насибов: «На Олимпиаде-2024 вижу себя на высшей ступени пьедестала»

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Серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов в интервью XSPORT рассказал о тренировках в условиях войны и поделился амбициозными планами на будущее:



Сейчас, слава Богу, мы находимся на олимпийской базе в Конча-Заспе. Тут созданы для нас все условия. Мы три раза в день тренируемся, питаемся, отдыхаем. Поэтому наш тренировки как шли… Хоть и в такое тяжелое время в нашей стране, слава Богу, стараемся держать себя в форме.

По большей части поддержкой формы занимаемся. Да и вообще, пока у нас нет никаких соревнований, я думаю, за отведенное время можно стать еще лучше. И представить украинского борца на своем фронте еще лучше. У нас недавно был чемпионат Европы. У команды две медали, хотелось бы немного лучше, от себя лично ждал результата лучшего. Но, не был готов, поэтому сейчас есть возможность, стараюсь ее не упускать и становиться лучше.

Мне еще 23, я молод. Много над чем еще работать. Слава Богу, есть люди, Владим Владимирович Шацких, мои личные тренера. Может, я чего-то не знаю, но они дополняют, со стороны тренерам лучше виднее. Нагрузки у меня сильные, значит, недоработок тоже много (улыбается). Есть над чем работать и я стараюсь.

Я считаю, без конкуренции никуда, особо и роста нет. Есть очень много ребят, я сейчас в другую весовую категорию перешел – 72 кг. Поэтому есть с кем бороться. Хорошо, когда есть такая хорошая конкуренция.

До Олимпийских игр с весом у меня проблемы были. Чтобы выступить на ОИ и лицензионном турнире мне приходилось очень много веса сбрасывать, вплоть до 8-9 кг. Поэтому на Игры-2024 не видим и не вижу смысла опять бороться и сбрасывать столько веса. Есть 72 кг, где я себя комфортно чувствую, а ближе к 2024 году у Олимпиаде в Париже, дай Бог, если все будет хорошо в стране, вижу себя в 67 кг и на высшей ступени пьедестала.

Я всем нашим детям, женщинам, пожилым и нашим солдатам желаю, чтобы был мир. И мы все улыбались и жили как раньше. Поэтому мы ни на что не жалуемся, у нас есть все условия. Мы здесь тренируемся, нас кормят. С этим проблем нет. Хотел бы поблагодарить директора базы, который идет нам на встречу. И вообще все руководство наше, которое как-то работает не сложа руки, чтобы в такое тяжелое время для страны борцы могли как-то тренироваться и представлять Украину на международной арене.

Сергей Назарович Бубка приехал, нас поддержал. Это дорогого стоит, человек – легенда спорта. Было приятно его увидеть, пообщаться. Что нас не забывают, помнят. Подарил нам экипировку, в которой я сейчас нахожусь.