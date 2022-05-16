Призер чемпіонату Європи: «Перед поєдинком за третє місце був впевнений, що переможу»
Олександр Грушин прокоментував бронзу в Угорщині
20:01
Олександр Грушин / фото - Facebook спортсмена
Представник збірної України з греко-римської боротьби в ваговій категорії до 63 кг Олександр Грушин в інтерв’ю пресслужбі НОК України розповів про те, як виступав на турнірі в Будапешті та завоював нагороду.
«Ставлення до українців в Будапешті, місті, в якому проходив чемпіонат Європи, було дуже добре. Нас гарно прийняли.
Мій шлях був таким: першу сутичку я виграв у представника Швеції з рахунком 9:0, потім програв грузинському спортсмену. У бронзовій сутичці здолав німецького борця.
Перед поєдинком за третє місце, був впевнений, що переможу! Наші тренери мене гарно налаштували.
Це моя перша доросла медаль і своєрідний поштовх до дорослої боротьби. Дай Бог, що це не остання нагорода. Тільки вперед!»
Нагадаємо, що ще одну бронзу в Угорщині здобув Владлен Козлюк.
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