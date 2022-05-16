Призер чемпіонату Європи: «Перед поєдинком за третє місце був впевнений, що переможу»

Олександр Грушин / фото - Facebook спортсмена

Представник збірної України з греко-римської боротьби в ваговій категорії до 63 кг Олександр Грушин в інтерв’ю пресслужбі НОК України розповів про те, як виступав на турнірі в Будапешті та завоював нагороду.

Мій шлях був таким: першу сутичку я виграв у представника Швеції з рахунком 9:0, потім програв грузинському спортсмену. У бронзовій сутичці здолав німецького борця.

Перед поєдинком за третє місце, був впевнений, що переможу! Наші тренери мене гарно налаштували.

Це моя перша доросла медаль і своєрідний поштовх до дорослої боротьби. Дай Бог, що це не остання нагорода. Тільки вперед!»