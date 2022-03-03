Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
нет важных матчей
Баскетбол (1 событие из 9) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Перенесен
Футбол (1 событие из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лорьян - Лион -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Киев-Баскет -:- Перенесен
18:30 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Перенесен
19:00 Будивельник - Харьковские Соколы -:- Перенесен
20:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Перенесен
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
12:30
Киберспорт. CS:GO. Чемпионат Украины 2021

россию и беларусь отстранили от всех международных турниров

Теперь россияне и белорусы смогут соревноваться только друг с другом
Борьба
11:54
россию и беларусь отстранили от всех международных турниров
Фото: UWW

Бюро UWW приняло жесткое решение по поводу российских и белорусских спортсменов из-за нападения на Украину – борцов отстранили от всех международных соревнований, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте организации:

С самого начала Бюро хотело выразить свою солидарность с борцовским сообществом, а в большей степени – со спортивным сообществом Украины и всеми людьми, пострадавшими от войны.

Была подтверждена одна из миссий Федерации, согласно Олимпийской хартии, – содействие миру с помощью спорта.

В этой обидной ситуации Бюро решило, что никакие борцы или официальные лица, принадлежащие к аффилированным и ассоциированным федерациям UWW в России и Беларуси, больше не будут приглашаться к соревнованиям и им запретят участие в международных соревнованиях.

Также была одобрена отмена международных турниров, запланированных в России и Беларуси в этом году, в соответствии с рекомендацией МОК от 25 февраля 2022 года.

Бюро UWW будет продолжать следить за ситуацией в Украине и будет принимать дальнейшие скорые решения по мере развития ситуации.

UWW находится в тесном контакте с МОК для координации любой гуманитарной поддержки.

Напомним, что россияне и белорусы не смогут выступить на Паралимпийских играх-2022.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

UWW

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
Борьба
02 марта 12:42
UWW внес изменения в правила спортивной борьбы
UWW внес изменения в правила спортивной борьбы
Борьба
01 февраля 15:58

Новости: Борьба

россию и беларусь отстранили от всех международных турниров
россию и беларусь отстранили от всех международных турниров
11:54
Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
Беленюк обратился к UWW и МОКу: «Пока вы молчите, русские нас убивают!»
02 марта 12:42
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
Беленюк хочет плюнуть и ударить в лицо двукратного олимпийского чемпиона из россии
27 февраля 22:58
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
Беленюк: «Нужно отстранить россию и беларусь от участия в Паралимпиаде»
27 февраля 20:59
С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu
С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu
22 февраля 15:16
Каково это быть в шаге от финала Олимпиады и проиграть? «Сейчас вспоминаю те эмоции и хочется заплакать»
Эксклюзив
Каково это быть в шаге от финала Олимпиады и проиграть? «Сейчас вспоминаю те эмоции и хочется заплакать»
Токио-2020
22 февраля 12:14
С Рижко и Белинской. Обнародован состав женской сборной Украины на рейтинговый турнир Yasar Dogu
С Рижко и Белинской. Обнародован состав женской сборной Украины на рейтинговый турнир Yasar Dogu
21 февраля 12:42
«Хочешь мира – готовься к войне». Беленюк разобрал и начистил свое огнестрельное оружие
«Хочешь мира – готовься к войне». Беленюк разобрал и начистил свое огнестрельное оружие
17 февраля 18:37
Беленюк – о возможной атаке со стороны России: «Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь»
Беленюк – о возможной атаке со стороны России: «Я в Киеве! Ехать никуда не собираюсь»
14 февраля 08:49
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости