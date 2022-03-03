россию и беларусь отстранили от всех международных турниров

Фото: UWW

Бюро UWW приняло жесткое решение по поводу российских и белорусских спортсменов из-за нападения на Украину – борцов отстранили от всех международных соревнований, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте организации:



Была подтверждена одна из миссий Федерации, согласно Олимпийской хартии, – содействие миру с помощью спорта.

В этой обидной ситуации Бюро решило, что никакие борцы или официальные лица, принадлежащие к аффилированным и ассоциированным федерациям UWW в России и Беларуси, больше не будут приглашаться к соревнованиям и им запретят участие в международных соревнованиях.

Также была одобрена отмена международных турниров, запланированных в России и Беларуси в этом году, в соответствии с рекомендацией МОК от 25 февраля 2022 года.

Бюро UWW будет продолжать следить за ситуацией в Украине и будет принимать дальнейшие скорые решения по мере развития ситуации.

UWW находится в тесном контакте с МОК для координации любой гуманитарной поддержки.