С Рижко и Белинской. Обнародован состав женской сборной Украины на рейтинговый турнир Yasar Dogu В Турцию не отправятся Ливач и Коляденко

В Турцию не отправятся Ливач и Коляденко

Женская борьба / Фото - Facebook 24 февраля в Стамбуле (Турция) стартует рейтинговый турнир по вольной и женской борьбе Yasar Dogu.

Накануне стал известен состав женской сборной Украины:



50кг – Профатилова Татьяна (чемпионка Украины)



53кг – Горишна Лилия (призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы U-23)



55кг – Хоменец Александра (бронзовый призер чемпионата мира-2021, чемпионка Европы среди юниоров)



59кг – Лисовская Юлия (призер чемпионата Европы среди юниров)



59кг – Винник Соломия (призер чемпионата Европы, чемпионка Европы среди юниоров)



62кг – Прокопевнюк Илона ( двукратная чемпионка Европы U-23, призер чемпионата Европы)



62кг – Кулагина Антонина (чемпионка мира среди кадетов)



65кг – Рижко Татьяна (вице-чемпионка Европы-2021, чемпионка Европы U-23)



68кг – Белинская Алла (чемпионка Европы-2021)



76 кг – Осняч Анастасия (чемпионка Европы U-23)



24 февраля в Стамбуле (Турция) стартует рейтинговый турнир по вольной и женской борьбе Yasar Dogu.50кг –(чемпионка Украины)53кг –(призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы U-23)55кг –(бронзовый призер чемпионата мира-2021, чемпионка Европы среди юниоров)59кг –(призер чемпионата Европы среди юниров)59кг –(призер чемпионата Европы, чемпионка Европы среди юниоров)62кг –( двукратная чемпионка Европы U-23, призер чемпионата Европы)62кг –(чемпионка мира среди кадетов)65кг –(вице-чемпионка Европы-2021, чемпионка Европы U-23)68кг –(чемпионка Европы-2021)76 кг –(чемпионка Европы U-23) UWW (Объединенный мир борьбы) сообщил об изменениях в правилах спортивной (женской, вольной, греко-римской борьбы) , направленные на решение проблемы негативно-тактической борьбы в начале поединка.

Владимир Кириченко