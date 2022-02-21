Ливач без проблем вышла в «бронзовый финал» Олимпийских игр в Токио
С Рижко и Белинской. Обнародован состав женской сборной Украины на рейтинговый турнир Yasar Dogu В Турцию не отправятся Ливач и Коляденко
В Турцию не отправятся Ливач и Коляденко
12:42
Женская борьба / Фото - Facebook24 февраля в Стамбуле (Турция) стартует рейтинговый турнир по вольной и женской борьбе Yasar Dogu.
Накануне стал известен состав женской сборной Украины:
50кг – Профатилова Татьяна (чемпионка Украины)
53кг – Горишна Лилия (призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка Европы U-23)
55кг – Хоменец Александра (бронзовый призер чемпионата мира-2021, чемпионка Европы среди юниоров)
59кг – Лисовская Юлия (призер чемпионата Европы среди юниров)
59кг – Винник Соломия (призер чемпионата Европы, чемпионка Европы среди юниоров)
62кг – Прокопевнюк Илона ( двукратная чемпионка Европы U-23, призер чемпионата Европы)
62кг – Кулагина Антонина (чемпионка мира среди кадетов)
65кг – Рижко Татьяна (вице-чемпионка Европы-2021, чемпионка Европы U-23)
68кг – Белинская Алла (чемпионка Европы-2021)
76 кг – Осняч Анастасия (чемпионка Европы U-23)
UWW (Объединенный мир борьбы) сообщил об изменениях в правилах спортивной (женской, вольной, греко-римской борьбы), направленные на решение проблемы негативно-тактической борьбы в начале поединка.