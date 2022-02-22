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С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu

В Турцию отправится и чемпион мира U-23 Мухаммед Алиев
Борьба
15:16
С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu
Эрик Арушанян / Фото - UWW
24 февраля в Стамбуле (Турция) стартует рейтинговый турнир по вольной и женской борьбе Yasar Dogu.
Накануне стал известен состав украинских вольников:

57кг – Гуцуляк Роман

61кг – Яценко Андрей, Маркович Тарас

65кг – Арушанян Эрик

70кг – Кусяк Иван

74кг – Тогузов Зелимхан, Касумов Касум

79кг – Михайлов Василий, Расуев Рустам, Ткаченко Дмитрий

86кг – Алиев Мухаммед, Закариев Хасан

92кг – Власов Андрей

97кг – Закариев Магомед, Мчедлидзе Мурази

125кг – Картавый Даниил, Колдовский Александр
Ранее стал известен состав сборной Украины по женской борьбе.
Владимир Кириченко
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Эрик Арушанян Мухаммед Алиев Василий Михайлов Андрей Яценко Магомед Закариев Сборная Украины (вольная борьба)

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