Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
С Яценко, Михайловым и Закариевым. Известен состав украинских вольников на рейтинговый турнир Yasar Dogu
В Турцию отправится и чемпион мира U-23 Мухаммед Алиев
15:16
Эрик Арушанян / Фото - UWW24 февраля в Стамбуле (Турция) стартует рейтинговый турнир по вольной и женской борьбе Yasar Dogu.
Накануне стал известен состав украинских вольников:
57кг – Гуцуляк Роман
61кг – Яценко Андрей, Маркович Тарас
65кг – Арушанян Эрик
70кг – Кусяк Иван
74кг – Тогузов Зелимхан, Касумов Касум
79кг – Михайлов Василий, Расуев Рустам, Ткаченко Дмитрий
86кг – Алиев Мухаммед, Закариев Хасан
92кг – Власов Андрей
97кг – Закариев Магомед, Мчедлидзе Мурази
125кг – Картавый Даниил, Колдовский Александр
Ранее стал известен состав сборной Украины по женской борьбе.
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