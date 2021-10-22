Чемпион Европы Новиков рассказал, как ему сообщили, что он не поедет на Олимпиаду
Семен Новиков: «Я не увлекаюсь политикой, я увлекаюсь спортом»
Титулованный украинец – о совместном фото с Карелиным
10:25
Семен Новиков / Фото - UWWЧемпион Европы-2020 по греко-римской борьбе Семен Новиков в интервью YouTube-каналу «Знай Наших» прокомментировал совместное фото с трехкратным олимпийским чемпионом, депутатом Госдумы РФ Александром Карелиным.
«Я особо не увлекаюсь политикой, я увлекаюсь спортом, я делал фотографию с кумиром своего детства. Когда я начал заниматься борьбой в 6 лет, я никого не знал, но именно Александра Александровича я знал, что есть такой великий спортсмен. Я мечтал встретиться и вживую увидеть его».
Напомним, Новиков не смог принять участие в ЧМ-2021 по спортивной борьбе.