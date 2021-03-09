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Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55 Динамо - Вильярреал Окончен 0:2 Окончен
19:55 Славия Прага - Глазго Рейнджерс Окончен 1:1 Окончен
19:55 Манчестер Юнайтед - Милан Окончен 1:1 Окончен
19:55 Аякс - Янг Бойз Окончен 3:0 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Динамо Загреб Окончен 2:0 Окончен
22:00 Гранада - Мольде Окончен 2:0 Окончен
22:00 Рома - Шахтер Окончен 3:0 Окончен
22:00 Олимпиакос - Арсенал Окончен 1:3 Окончен
22:00 Динамо Загреб - Тоттенхэм Отменен -:- Отменен
19:55 Динамо - Вильярреал Окончен 0:2 Окончен
19:55 Славия Прага - Глазго Рейнджерс Окончен 1:1 Окончен
19:55 Манчестер Юнайтед - Милан Окончен 1:1 Окончен
19:55 Аякс - Янг Бойз Окончен 3:0 Окончен
22:00 Тоттенхэм - Динамо Загреб Окончен 2:0 Окончен
22:00 Гранада - Мольде Окончен 2:0 Окончен
22:00 Рома - Шахтер Окончен 3:0 Окончен
22:00 Олимпиакос - Арсенал Окончен 1:3 Окончен
22:00 Динамо Загреб - Тоттенхэм Отменен -:- Отменен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00 Салават Юлаев - Трактор Окончен 3:2 Окончен
16:00 Салават Юлаев - Трактор Окончен 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
02:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс Окончен 4:3 Окончен
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 7:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис Окончен 2:1 Окончен
04:30 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс Окончен 1:5 Окончен
06:00 Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс Окончен 1:5 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс Окончен 4:3 Окончен
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс Окончен 7:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис Окончен 2:1 Окончен
04:30 Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс Окончен 1:5 Окончен
06:00 Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс Окончен 1:5 Окончен
УХЛ 20/21
18:00 Белый Барс - Кременчуг Окончен 0:5 Окончен
19:30 Краматорск - Днепр Окончен 1:2 Окончен
18:00 Белый Барс - Кременчуг Окончен 0:5 Окончен
19:30 Краматорск - Днепр Окончен 1:2 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
03:00 Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардз Окончен 127:112 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс Окончен 115:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардз Окончен 127:112 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс Окончен 115:104 Окончен
Суперлига 20/21
18:30 БК Тернополь - Будивельник Окончен 77:82 Окончен
19:00 Днепр - Прометей Окончен 67:72 Окончен
19:30 Харьковские Соколы - БК Запорожье Окончен 65:74 Окончен
18:30 БК Тернополь - Будивельник Окончен 77:82 Окончен
19:00 Днепр - Прометей Окончен 67:72 Окончен
19:30 Харьковские Соколы - БК Запорожье Окончен 65:74 Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Тэйлор Гэрри Фритц - Denis Shapovalov Окончен 2:1 Окончен
14:50 Андрей Рублёв - Мартон Фускович Окончен 1:0 Окончен
17:40 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Окончен 2:1 Окончен
19:45 Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут Окончен 1:2 Окончен
17:40 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Daniell M / Oswald P Окончен 0:2 Окончен
15:55 Карацев А / Рублёв А - Chardy J / Martin F Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30 Пьерр Хьюз Херберт - Камерон Норри Окончен 2:0 Окончен
16:10 Alejandro Davidovich Fokina - Артур Риндеркнеч Окончен 1:2 Окончен
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Окончен 2:0 Окончен
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас Окончен 0:2 Окончен
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Окончен 2:0 Окончен
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:30 Lammons N / Withrow J - Люк Бамбридж / Доминик Инглот Окончен 2:0 Окончен
15:30 Арендс С / Пел Д - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Окончен 2:0 Окончен
17:30 Скупски К / Скупски Н - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Окончен 1:2 Окончен
18:55 Давидович Фокина А / Марк Лопез - Эбден М / Рейд М Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер Окончен 2:0 Окончен
16:00 Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос Окончен 0:2 Окончен
18:30 Хуан Мануэл Серундоло - Роберто Карбалле Баэна Окончен 0:2 Окончен
20:10 Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Jarry N / Mayer L Окончен 2:1 Окончен
18:40 Delbonis F / Munar J - Demoliner M / Gonzalez S Окончен 2:0 Окончен
20:40 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:05 Надя Подорошка - Elisabetta Cocciaretto Окончен 0:2 Окончен
03:25 Анна-Каролина Шмиедлова - Рената Заразуа Окончен 2:1 Окончен
06:10 Тамара Зиданшек - Кэти Макнейли Окончен 1:2 Окончен
23:00 Elisabetta Cocciaretto - Лорен Дэвис Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:40 Buzarnescu M / Friedsam A-L - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Окончен 0:2 Окончен
02:30 Боушар Е / Вандевеге К - Kania-Chodun P / Raina A Окончен 2:0 Окончен
03:30 Krawczyk D / Olmos G - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
12:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Потапова Окончен 2:0 Окончен
13:20 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Окончен 2:1 Окончен
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Окончен 2:1 Окончен
19:10 Жил Белен Тейхманн - Cori Gauff Окончен 2:0 Окончен
13:20 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Окончен 2:1 Окончен
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Kichenok L / Ostapenko J - Ксю Ю / Янг Ж Окончен 1:2 Окончен
13:35 Меличар Н / Шуурс Д - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 1:2 Окончен
15:15 Babos T / Kudermetova V - Крейчикова Б / Синякова К Окончен 2:0 Окончен
17:10 Mattek-Sands B / Pegula J - Carter H / Stefani L Окончен 2:0 Окончен
Сейчас нет матчей
Сейчас нет важных матчей
Теннис
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V 1-й сет 0:0 1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Премьер-Лига (Англия) 20/21
22:00 Ньюкасл - Астон Вилла Запланирован -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 20/21
22:00 Реймс - Лион Запланирован -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 20/21
21:30 Аугсбург - Боруссия Мёнхенгладбах Запланирован -:- Запланирован
Серия А (Италия) 20/21
16:00 Лацио - Кротоне Запланирован -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Специя Запланирован -:- Запланирован
16:00 Лацио - Кротоне Запланирован -:- Запланирован
Примерa (Испания) 20/21
22:00 Леванте - Валенсия Запланирован -:- Запланирован
22:00 Леванте - Валенсия Запланирован -:- Запланирован
Первая лига 20/21
14:00 Горняк-Спорт - Прикарпатье Запланирован -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Верес Запланирован -:- Запланирован
18:00 Черноморец - Волынь Запланирован -:- Запланирован
Хоккей
КХЛ 20/21
15:30 Барыс - Металлург Мг Запланирован -:- Запланирован
15:30 Барыс - Металлург Мг Запланирован -:- Запланирован
НХЛ 20/21
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 5:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 6:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 2:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс Окончен 5:1 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс Окончен 4:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз Окончен 5:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз Окончен 3:5 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс Окончен 4:3 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Рейнджерс Окончен 4:0 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Питтсбург Пингвинс Окончен 2:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг Окончен 6:4 Окончен
03:30 Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс Окончен 2:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Монреаль Канадиенс Окончен 2:1 Окончен
Баскетбол
НБА 20/21
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс Окончен 105:102 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс Окончен 121:109 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс Окончен 120:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 105:127 Окончен
03:00 Майами Хит - Орландо Мэджик Окончен 111:103 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс Окончен 134:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс Окончен 105:135 Окончен
04:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс Окончен 116:108 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз Окончен 130:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс Окончен 121:127 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс Окончен 125:105 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс Окончен 105:102 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс Окончен 121:109 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс Окончен 120:121 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс Окончен 105:127 Окончен
03:00 Майами Хит - Орландо Мэджик Окончен 111:103 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс Окончен 134:101 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс Окончен 105:135 Окончен
04:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс Окончен 116:108 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз Окончен 130:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс Окончен 121:127 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс Окончен 125:105 Окончен
Суперлига 20/21
18:00 Химик - Николаев Запланирован