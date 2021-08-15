Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 1
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 3:0 2-й тайм
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Окончен
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион 3:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Окончен
18:30 Кельн - Герта 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико 1:2 Окончен
21:00 Барселона - Реал Сосьедад 3:0 2-й тайм
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух 1:1 Окончен
19:30 ФК Львов - Александрия 1:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»

Многолетний страж ворот сборной Украины по футболу поддержал олимпийского чемпиона
Борьба
20:17
Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»
Шевченко, Беленюк и Шовковский / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский выразил поддержку олимпийскому чемпиону Токио-2020 Жану Беленюку под постом борца в Facebook:

Жан Беленюк, для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!

Это неприятно, но это реалии нашего времени! Всегда найдется тот, кто будет пытаться расшатать маятник твоего покоя!

Береги себя!

Напомним, что Беленюк рассказал, стала ли для него Олимпиада-2020 последней.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Шовковский Жан Беленюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Беленюк ответил российской пропагандистке Скабеевой
Беленюк ответил российской пропагандистке Скабеевой
Борьба
14:43
Беленюк рассказал, планирует ли ехать на Олимпийские игры-2024
Беленюк рассказал, планирует ли ехать на Олимпийские игры-2024
Борьба
11:57
Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка
Тема дня
Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка
Борьба
14 августа 13:17
1
Михаил Гераскевич: «Все возмутились расистским нападением на Беленюка, но почему нет реакции на видео, где Фарион поливает грязью Магучих?»
Михаил Гераскевич: «Все возмутились расистским нападением на Беленюка, но почему нет реакции на видео, где Фарион поливает грязью Магучих?»
Скелетон
14 августа 10:59
5
Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»
Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»
Борьба
14 августа 09:21
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Шелестюк – Беленюку: «Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире»
Бокс Аматорский бокс
14 августа 07:16
2

Новости: Борьба

Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»
Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»
20:17
Беленюк ответил российской пропагандистке Скабеевой
Беленюк ответил российской пропагандистке Скабеевой
14:43
Беленюк рассказал, планирует ли ехать на Олимпийские игры-2024
Беленюк рассказал, планирует ли ехать на Олимпийские игры-2024
11:57
Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка
Тема дня
Беленюк подвергся нападению расистов в центре Киева. Виноватой может быть российская пропагандистка
14 августа 13:17
Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»
Беленюк: «У нас есть дурная привычка – некоторые чиновники воспринимают ОИ как возможность выехать за бюджетные деньги в какую-то страну»
14 августа 09:21
Скандал! Так встречают олимпийских чемпионов в Украине. Беленюк в центре Киева подвергся провокациям со стороны неизвестных
Тема дня Скандал! Так встречают олимпийских чемпионов в Украине. Беленюк в центре Киева подвергся провокациям со стороны неизвестных
13 августа 16:54
«Мы доказали, что невозможное – возможно». Беленюк поблагодарил Зеленского за золото Олимпийских игр
«Мы доказали, что невозможное – возможно». Беленюк поблагодарил Зеленского за золото Олимпийских игр
12 августа 20:33
Чемпион Токио-2020 Стивсон: «Я – самый крутой борец в мире. Кто не хотел бы получить титул чемпиона UFC?»
Чемпион Токио-2020 Стивсон: «Я – самый крутой борец в мире. Кто не хотел бы получить титул чемпиона UFC?»
12 августа 08:58
Насибов: «Очень приятно, что именно такой человек, как Гутцайт, стоит во главе спорта»
Насибов: «Очень приятно, что именно такой человек, как Гутцайт, стоит во главе спорта»
12 августа 07:15
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости