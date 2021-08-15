Беленюк ответил российской пропагандистке Скабеевой
Шовковский – о скандале с Беленюком: «Для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!»
Многолетний страж ворот сборной Украины по футболу поддержал олимпийского чемпиона
20:17
Шевченко, Беленюк и Шовковский / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk
Экс-голкипер сборной Украины Александр Шовковский
выразил поддержку олимпийскому чемпиону Токио-2020 Жану Беленюку под постом борца в Facebook:
Жан Беленюк, для кого-то собственная бездарность ближе чужого успеха!
Это неприятно, но это реалии нашего времени! Всегда найдется тот, кто будет пытаться расшатать маятник твоего покоя!
Береги себя!
Напомним, что Беленюк рассказал, стала ли для него Олимпиада-2020 последней.