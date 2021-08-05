Терлюга вышла в полуфинал Токио-2020 и гарантировала себе медаль
Схватка, ценою в золото. Тейлор в невероятной встречи одолел Яздани и стал чемпионом Олимпиады-2020
Титулованный иранец не смог стать двукратным триумфатором Игр
5 августа 15:19
Тейлор и Яздани / Фото - gettyimages.comВ Токио продолжаются соревнования по спортивной борьбе. На этот раз разыгрывались комплекты медалей среди спортсменов, выступающих в вольном стиле.
В весовой категории до 86 кг в «золотой» схватке сошлись олимпийский чемпион Рио-2016, двукратный чемпион мира иранец Хасан Яздани и триумфатор планетарного форума-2018 американец Дэвид Тейлор.
В напряженной встрече победу со счетом 4:3 праздновал американский борец, который впервые в своей карьере стал чемпионом Олимпийских игр.
Олимпийские игры. Токио-2020. Вольная борьба. Вес до 86 кг
1. Дэвид Тейлор (США)
2. Хасан Яздани (Иран)
3. Майлз Амине (Сан-Марино)
3. Артур Найфонов (Россия)
Напомним, украинские вольники Василий Михайлов и Александр Хоцяновский не смогли пробиться четвертьфинальной стадии.