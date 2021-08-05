Схватка, ценою в золото. Тейлор в невероятной встречи одолел Яздани и стал чемпионом Олимпиады-2020

Титулованный иранец не смог стать двукратным триумфатором Игр

Тейлор и Яздани / Фото - gettyimages.com

В Токио продолжаются соревнования по спортивной борьбе. На этот раз разыгрывались комплекты медалей среди спортсменов, выступающих в вольном стиле.В весовой категории до 86 кг в «золотой» схватке сошлись олимпийский чемпион Рио-2016, двукратный чемпион мира иранеци триумфатор планетарного форума-2018 американецВ напряженной встрече победу со счетом 4:3 праздновал американский борец, который впервые в своей карьере стал чемпионом Олимпийских игр.1. Дэвид Тейлор (США)2. Хасан Яздани (Иран)3. Майлз Амине (Сан-Марино)3. Артур Найфонов (Россия)Напомним, украинские вольники