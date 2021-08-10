Беленюк вступился за Магучих: «Я против травли 19-летнего ребенка. Ярослава – герой и патриот Украины»
Сладкий Жан. Беленюку презентовали торт, приуроченный к победе в Токио-2020
В этом случае он сам оккупировал весь пьедестал
22:36
Жан Беленюк / Фото: instagram
Олимпийский чемпион Жан Беленюк в Instagram опубликовал фото с тортом, приуроченным к его победе в Токио-2020.
Отметим, что Беленюк попал в тройку украинских спортсменов, сумевших хорошо заработать на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, ранее Беленюк рассказал как пытается решать проблемы украинских спортсменов, будучи народным депутатом.