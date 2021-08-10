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Сладкий Жан. Беленюку презентовали торт, приуроченный к победе в Токио-2020

В этом случае он сам оккупировал весь пьедестал

Olympics Токио-2020
22:36
Сладкий Жан. Беленюку презентовали торт, приуроченный к победе в Токио-2020
Жан Беленюк / Фото: instagram

Олимпийский чемпион Жан Беленюк в Instagram опубликовал фото с тортом, приуроченным к его победе в Токио-2020.

 

Отметим, что Беленюк попал в тройку украинских спортсменов, сумевших хорошо заработать на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, ранее Беленюк рассказал как пытается решать проблемы украинских спортсменов, будучи народным депутатом.

Карен Агабекян
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Теги

Жан Беленюк Греко-римская борьба

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