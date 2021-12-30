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Слезы счастья и горечь поражений украинских борцов в 2021 году. Итоги сезона

Все, что нужно знать о главных победах виртуозов ковра
Борьба
15:00
Слезы счастья и горечь поражений украинских борцов в 2021 году. Итоги сезона
Парвиз Насибов и Юки Такахаси (лицензионный турнир в Софии) / Фото - UWW
2021 год стал знаменательным для спортивной борьбы Украины. Медали с чемпионата Европы, чемпионата мира, а также Олимпийских игр стали для украинцев уже традицией.

Первым крупнейшим стартом сезона для борцов стало континентальное первенство в Варшаве (Польша), которое состоялось с 19 по 25 апреля. Стоит отметить, что на предолимпийской Европе отсутствовали многие лидеры своих сборных.
Варшава-2020

Неожиданно для многих выстрелили украинские вольники. Подопечные, тогда еще главного тренера команды Михаила Харачуры, привезли домой 3 бронзы и 1 серебро.

Камиль Керимов – бронза в весовой категории до 57 кг.

В бронзовом финале Керимов одолел соперника из Болгарии Микьяйа Салима Наима и принес первую медаль в копилку сборной.

Игорь Никифорук – бронза в весовой категории до 70 кг.

Схватки за бронзу у Никифорука не было из-за травмы британца Николаэ Кохокару.

Андрей Джелеп – серебро в весовой категории до 61 кг.

Джелеп пока единственный представитель сборной, который добрался до схватки за золотые медали континентального первенства. В финале украинец уступил россиянину Абасгаджи Магомедову.

Александр Хоцяновкий – бронза в весовой категории до 125 кг.

Третью бронзу в общую копилку сборной Украины добавил Хоцяновский. В финальной схватке за медаль украинец «всухую» переборол венгра Даниэля Лигети 5:0.

Как всегда, «в ударе» были представительницы женской борьбы. Команда Андрея Стадника завоевала вторую позицию в общекомандном зачете. Украинки положили в копилку команды 145 очков, выиграв шесть медалей.

Чемпионками Европы стали Ирина Коляденко (вес до 62 кг) и Алла Белинская (вес до 72 кг). Серебряной медалисткой стала Татьяна Рижко (до 65 кг). Бронзовые награды домой увезли Кристина-Зоряна Демко (до 55 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Алина Бережная (до 68 кг).

Видео финальной схватки Белинской с болгаркой Юлианой Яневой:



Видео финальной схватки Коляденко с венгеркой Марианной Састин:
Украинские «классики» не опустили планку, поднятую подопечными Харачуры и Стадника, и, также, сумели пополнить копилку команды медалями. 

Владимир Шацких привез в столицу Польшу экспериментальный состав, и не прогадал.

Первым медаль завоевал титулованный украинский борец Жан Беленюк. Золото, на тот момент лишь призеру Рио-2016, сенсационно взять не удалось. В четвертьфинале по последнему действию – 1:1, он не смог ничего предпринять в схватке против Зураби Датунашвили. После этого серб вышел в финал и стал чемпионом Европы, а Жану выпал шанс побороться за бронзу весовой категории до 87 кг, и он его не упустил, победив бронзового призера Олимпиады-2016 немца Дениса Кудлу.

Видео бронзовой схватки Беленюка с Кудлой:


Еще одну бронзовую награду домой привез и Виктор Петрик. В малом финале веса до 60 кг уроженец Костополя оказался сильнее белоруса Глеба Макаренко.

Также третьим на континентальном первенстве стал Максим Евтушенко. Воспитанник краматорской школы борьбы сначала в утешительной схватке выиграл у хорвата Алена Фодора, а в бронзовом финале был сильнее натурализованного поляка Романа Пацурковского.
Токио-2020

После лицензионных турниров, на которых украинские сборные выступили более-менее успешно (всего было добыто 10 путевок), пришло время и самих Олимпийских игр.

В столицу Японии отправился такой состав: 

Вольная борьба: Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг);

Греко-римская борьба: Ленур Темиров (до 60 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг):;

Женская борьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белинская (до 76 кг).

Первую медаль в Токио-2020 для украинской спортивной борьбы принесла Ирина Коляденко. Уроженка Ирпеня в весовой категории до 62 кг одержала победу над Анастасией Григорьевой из Латвии.

Поддержала свою соотечественницу и чемпионка мира-2018 Алла Черкасова. В весовой категории до 68 кг в схватке за бронзовую медаль турнира она встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе. Под завершение первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.

Отметим, что в шаге от пьедестала почета остановилась чемпионка Европы-2020 Оксана Ливач. Украинка попала в бронзовый финал через утешительную схватку, победив кубинку Юснейлис Гомес. За бронзу турнира Оксана встретилась с серебряным призером чемпионата мира-2018 американкой Сарой Хильдебрандт.

Ливач неплохо начала схватку и даже вела 1:0, однако затем Хильдебрандт провела несколько удачных приемов и добыла победу путем технического превосходства.

К сожалению, не смогли преодолеть первый раунд турнира украинские вольники. Василий Михайлов на стадии 1/8 финала уступил со счетом 2:4 борцу из Азербайджана Турану Байрамову

В самой тяжелой весовой категории до 125 кг Александр Хоцяновский не смог взять ни единого балла. Иранский борец Заре Амир Хоссейн победил титулованного спортсмена со счетом 7:0.

Триумфально на Играх в Токио выступили борцы греко-римского стиля. 

В весовой категории до 60 кг призер чемпионата мира и Европы, украинец Ленур Темиров в схватке за бронзовую медаль соревнований в равной борьбе по последнему действию проиграл китайцу Валиханеме Сайлике со счетом 1:1. Таким образом, уроженец Солнечной Долины оказался за пьедесталом почета соревнований.

Настоящий фурор сотворил Парвиз Насибов. Запорожский борец сначала, неожиданно для многих, стал обладателем олимпийской лицензии, а затем «убил» всех критиков на Олимпиаде.

На пути к финалу Насибов прошел чемпиона мира из России Артема Суркова и талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда. Схватка с Эль-Сайедом отметилась довольно спорным судейством. После челленджа соперника в первой трехминутке у Парвиза отобрали 3 балла.

Во втором периоде, несмотря на активность Насибова, в партере сверху все же был египтянин. Но несмотря ни на что, Насибов со счета 0:6 сумел сравнять счет и стать победителем поединка по последнему активному действию. А после окончания встречи из-за протестов египтянина украинец получил еще один балл – 7:6 и выход в золотой финал Игр.

В золотом финале в весовой категории до 67 кг проиграл иранцу Мохаммедрезы Гераю. Первый период украинец проиграл со счетом 1:3, а во втором схватка была остановлена при счете 1:9.

Ожидаемое золото завоевал и серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк. В 1/8 финала Олимпиады-2020 украинец одержал уверенную победу над действующим чемпионом Европы, сербом Зураби Датунашвили (3:1). В четвертьфинале Беленюк с трудом победил алжирца Башира Сид Азара. Соперник взял один балл в первом периоде, Жан во втором ответил тем же.

По истечении шести минут счет был 1:1, однако победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он совершил последнее действие. В полуфинале киевлянин победил призера чемпионата мира среди борцов до U-23 Ивана Хуклека из Хорватии со счетом 7:1.

В золотой схватке украинец выиграл у своего старого знакомого, венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. В первом периоде Беленюк отдал сопернику одно очко, на классе выдержав его попытки провести атаку. Но во втором Беленюк усилил свое давление и забрал пять баллов. В конце схватки украинец удачно отзащищался и профессионально довел дело до победы.

Осло-2021

2-10 октября украинских борцов ожидал еще один серьезный экзамен на мировой арене. Столица Норвегии Осло приняла планетарный форум, который стал первым крупным турниром после невероятных баталий на коврах Токио-2020. Основное отличие от Игр заключалось в большем количестве весовых категорий (вместо шести – десять). Это позволило тренерам проверить всех: молодежь, ближайший резерв и сделать ротацию в дивизионах. 

На ЧМ-2021 выступило сразу 30 обладателей медалей Олимпиады-2020. Из них 13 вольников, девять представительниц женской борьбы и восемь «классиков». Среди них не было ни одного украинца. 

Единственную медаль среди борцов вольного стиля завоевал талантливый одессит Магомед Закариев. Украинец в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем Максвеллом Гаритой (10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке со счетом 6:3 одержал победу над чемпионом Европы-2020, турком Сулейманом Караденизом.

За выход в финал соревнований Закариев встретился с двукратным олимпийским чемпионом россиянином Абдлурашидом Садулаевым, которому проиграл со счетом 0:11.

В малом финале Магомед в концовке встречи деклассировал титулованного белоруса Александра Гуштына.

Видео бронзовой схватки Закариева с Гуштыном:

Не очень удачно на планетарном первенстве выступили женщины. Украинки завоевали одну бронзу, а также заняли четыре пятых места. Единственной медалисткой турнира стала 18-летняя Александра Хоменец. Однако это не помешало команде Стадника войти в топ-4 лучших сборных мира.

Отметим, что в весовой категории до 55 кг Хоменец в малом финале со счетом 10:8 победила в напряженной схватке двукратную чемпионку Европы россиянку Ольгу Хорошавцеву.

В квалификации Хоменец проиграла японке Цугуми Сакураи (4:10). Благодаря выходу японки в финал украинка попала в утешительные схватки, где выиграла у польки Роксаны Засиной (8:6).

Видео схватки Хоменец и Хорошавцевой:

Малым выдался урожай на ЧМ-2021 и у подопечных Шацких. Лишь 31-летний Темиров завоевал бронзу в весовой категории до 63 кг, выиграв в бронзовом финале у азербайджанца Талеха Маммадова со счетом 5:4.

Однако крымчанин мог стать чемпионом турнира, в четвертьфинале на равных боровшись с победителем планетарного форума иранцем Мейсамом Далхани. Украинец уступил своему визави по последнему действию – 3:3.

Видео бронзовой схватки Темирова и Маммадова: 


Исходя из этого, украинские команды привезли из Осло лишь три медали. Этот результат можно назвать провальным, так как наша страна является одной из сильнейшей за потенциалом в мире. И, недопустимо, чтобы таков итог удовлетворял тренерский штаб сборных, ведь остается совсем немного до старта Олимпийских игр в Париже.

Подводя итоги 2021 года, представители спортивной борьбы порадовали своими успехами на мировой арене. Чего стоит долгожданное золото Беленюка на Играх в Токио, слезы счастья Насибова, эмоции Черкасовой и характер Коляденко. С нетерпением будем ждать восхождения новых звезд на Олимп, ведь Украина всегда славилась своими виртуозами ковра.

С уверенностью могу сказать, что в следующем году наших борцов ожидает много сенсаций и триумфов, и флаг Украины будет неоднократно подниматься на пьедесталах почета крупнейших международных спортивных форумов.

                                                                                                                                                                                                                                                   Владимир КИРИЧЕНКО, XSPORT.ua

Владимир Кириченко
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