Слезы счастья и горечь поражений украинских борцов в 2021 году. Итоги сезона

Все, что нужно знать о главных победах виртуозов ковра

Парвиз Насибов и Юки Такахаси (лицензионный турнир в Софии) / Фото - UWW

2021 год стал знаменательным для спортивной борьбы Украины. Медали с чемпионата Европы, чемпионата мира, а также Олимпийских игр стали для украинцев уже традицией.Первым крупнейшим стартом сезона для борцов стало), которое состоялось с 19 по 25 апреля. Стоит отметить, что на предолимпийской Европе отсутствовали многие лидеры своих сборных.Неожиданно для многих выстрелили украинские вольники. Подопечные, тогда еще главного тренера команды, привезли домой 3 бронзы и 1 серебро. Камиль Керимов – бронза в весовой категории до 57 кг.

В бронзовом финале Керимов одолел соперника из Болгарии Микьяйа Салима Наима и принес первую медаль в копилку сборной.

Игорь Никифорук – бронза в весовой категории до 70 кг.

Схватки за бронзу у Никифорука не было из-за травмы британца Николаэ Кохокару.

Андрей Джелеп – серебро в весовой категории до 61 кг.

Джелеп пока единственный представитель сборной, который добрался до схватки за золотые медали континентального первенства. В финале украинец уступил россиянину Абасгаджи Магомедову.

Александр Хоцяновкий – бронза в весовой категории до 125 кг.

Третью бронзу в общую копилку сборной Украины добавил Хоцяновский. В финальной схватке за медаль украинец «всухую» переборол венгра Даниэля Лигети 5:0.

Как всегда, «в ударе» были представительницы женской борьбы. Командазавоевала вторую позицию в общекомандном зачете. Украинки положили в копилку команды 145 очков, выиграв шесть медалей.Чемпионками Европы стали(вес до 62 кг) и(вес до 72 кг). Серебряной медалисткой стала(до 65 кг). Бронзовые награды домой увезли(до 55 кг),(до 57 кг) и(до 68 кг).Украинские «классики» не опустили планку, поднятую подопечными Харачуры и Стадника, и, также, сумели пополнить копилку команды медалями.привез в столицу Польшу экспериментальный состав, и не прогадал.Первым медаль завоевал титулованный украинский борец. Золото, на тот момент лишь призеру Рио-2016, сенсационно взять не удалось. В четвертьфинале по последнему действию – 1:1, он не смог ничего предпринять в схватке против. После этого серб вышел в финал и стал чемпионом Европы, а Жану выпал шанс побороться за бронзу весовой категории до 87 кг, и он его не упустил, победив бронзового призера Олимпиады-2016 немцаЕще одну бронзовую награду домой привез и. В малом финале веса до 60 кг уроженец Костополя оказался сильнее белорусаТакже третьим на континентальном первенстве стал. Воспитанник краматорской школы борьбы сначала в утешительной схватке выиграл у хорвата, а в бронзовом финале был сильнее натурализованного полякаПосле лицензионных турниров, на которых украинские сборные выступили более-менее успешно (всего было добыто 10 путевок), пришло время и самих Олимпийских игр.(до 74 кг),(до 125 кг);

Греко-римская борьба: Ленур Темиров (до 60 кг), Парвиз Насибов (до 67 кг), Жан Беленюк (до 87 кг):;

Женская борьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Алина Грушина-Акобия (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Черкасова (до 68 кг), Алла Белинская (до 76 кг).

Первую медаль в Токио-2020 для украинской спортивной борьбы принесла Ирина Коляденко. Уроженка Ирпеня в весовой категории до 62 кг одержала победу над Анастасией Григорьевой из Латвии.



Поддержала свою соотечественницу и чемпионка мира-2018 Алла Черкасова. В весовой категории до 68 кг в схватке за бронзовую медаль турнира она встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе. Под завершение первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.

Отметим, что в шаге от пьедестала почета остановилась чемпионка Европы-2020 Оксана Ливач. Украинка попала в бронзовый финал через утешительную схватку, победив кубинку Юснейлис Гомес. За бронзу турнира Оксана встретилась с серебряным призером чемпионата мира-2018 американкой Сарой Хильдебрандт.

Ливач неплохо начала схватку и даже вела 1:0, однако затем Хильдебрандт провела несколько удачных приемов и добыла победу путем технического превосходства.

К сожалению, не смогли преодолеть первый раунд турнира украинские вольники. Василий Михайлов на стадии 1/8 финала уступил со счетом 2:4 борцу из Азербайджана Турану Байрамову.

В самой тяжелой весовой категории до 125 кг Александр Хоцяновский не смог взять ни единого балла. Иранский борец Заре Амир Хоссейн победил титулованного спортсмена со счетом 7:0.

Триумфально на Играх в Токио выступили борцы греко-римского стиля.



В весовой категории до 60 кг призер чемпионата мира и Европы, украинец Ленур Темиров в схватке за бронзовую медаль соревнований в равной борьбе по последнему действию проиграл китайцу Валиханеме Сайлике со счетом 1:1. Таким образом, уроженец Солнечной Долины оказался за пьедесталом почета соревнований.



Настоящий фурор сотворил Парвиз Насибов. Запорожский борец сначала, неожиданно для многих, стал обладателем олимпийской лицензии, а затем «убил» всех критиков на Олимпиаде.

На пути к финалу Насибов прошел чемпиона мира из России Артема Суркова и талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда. Схватка с Эль-Сайедом отметилась довольно спорным судейством. После челленджа соперника в первой трехминутке у Парвиза отобрали 3 балла.



Во втором периоде, несмотря на активность Насибова, в партере сверху все же был египтянин. Но несмотря ни на что, Насибов со счета 0:6 сумел сравнять счет и стать победителем поединка по последнему активному действию. А после окончания встречи из-за протестов египтянина украинец получил еще один балл – 7:6 и выход в золотой финал Игр.

В золотом финале в весовой категории до 67 кг проиграл иранцу Мохаммедрезы Гераю. Первый период украинец проиграл со счетом 1:3, а во втором схватка была остановлена при счете 1:9.

Ожидаемое золото завоевал и серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк. В 1/8 финала Олимпиады-2020 украинец одержал уверенную победу над действующим чемпионом Европы, сербом Зураби Датунашвили (3:1). В четвертьфинале Беленюк с трудом победил алжирца Башира Сид Азара. Соперник взял один балл в первом периоде, Жан во втором ответил тем же.

По истечении шести минут счет был 1:1, однако победа в схватке была присуждена Беленюку, поскольку он совершил последнее действие. В полуфинале киевлянин победил призера чемпионата мира среди борцов до U-23 Ивана Хуклека из Хорватии со счетом 7:1.

В золотой схватке украинец выиграл у своего старого знакомого, венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. В первом периоде Беленюк отдал сопернику одно очко, на классе выдержав его попытки провести атаку. Но во втором Беленюк усилил свое давление и забрал пять баллов. В конце схватки украинец удачно отзащищался и профессионально довел дело до победы.

Цугуми Сакураи 2-10 октября украинских борцов ожидал еще один серьезный экзамен на мировой арене. Столица Норвегии Осло приняла планетарный форум, который стал первым крупным турниром после невероятных баталий на коврах Токио-2020. Основное отличие от Игр заключалось в большем количестве весовых категорий (вместо шести – десять). Это позволило тренерам проверить всех: молодежь, ближайший резерв и сделать ротацию в дивизионах.На ЧМ-2021 выступило сразу 30 обладателей медалей Олимпиады-2020. Из них 13 вольников, девять представительниц женской борьбы и восемь «классиков». Среди них не было ни одного украинца.Единственную медаль среди борцов вольного стиля завоевал талантливый одессит. Украинец в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем(10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке со счетом 6:3 одержал победу над чемпионом Европы-2020, туркомЗа выход в финал соревнований Закариев встретился с двукратным олимпийским чемпионом россиянином, которому проиграл со счетом 0:11.В малом финале Магомед в концовке встречи деклассировал титулованного белорусаНе очень удачно на планетарном первенстве выступили женщины. Украинки завоевали одну бронзу, а также заняли четыре пятых места. Единственной медалисткой турнира стала 18-летняя Александра Хоменец . Однако это не помешало команде Стадника войти в топ-4 лучших сборных мира Отметим, что в весовой категории до 55 кг Хоменец в малом финале со счетом 10:8 победила в напряженной схватке двукратную чемпионку Европы россиянкуВ квалификации Хоменец проиграла японке (4:10) . Благодаря выходу японки в финал украинка попала в утешительные схватки, где выиграла у польки(8:6).Малым выдался урожай на ЧМ-2021 и у подопечных Шацких. Лишь 31-летний Темиров завоевал бронзу в весовой категории до 63 кг, выиграв в бронзовом финале у азербайджанцасо счетом 5:4.Однако крымчанин мог стать чемпионом турнира, в четвертьфинале на равных боровшись с победителем планетарного форума иранцем. Украинец уступил своему визави по последнему действию – 3:3.Исходя из этого, украинские команды привезли из Осло лишь три медали. Этот результат можно назвать провальным, так как наша страна является одной из сильнейшей за потенциалом в мире. И, недопустимо, чтобы таков итог удовлетворял тренерский штаб сборных, ведь остается совсем немного до старта Олимпийских игр в Париже.Подводя итоги 2021 года, представители спортивной борьбы порадовали своими успехами на мировой арене. Чего стоит долгожданное золото Беленюка на Играх в Токио, слезы счастья Насибова, эмоции Черкасовой и характер Коляденко. С нетерпением будем ждать восхождения новых звезд на Олимп, ведь Украина всегда славилась своими виртуозами ковра.С уверенностью могу сказать, что в следующем году наших борцов ожидает много сенсаций и триумфов, и флаг Украины будет неоднократно подниматься на пьедесталах почета крупнейших международных спортивных форумов.

Владимир КИРИЧЕНКО, XSPORT.ua