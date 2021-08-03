Насибов: «Украина и Азербайджан – мои родины и любимые страны»
Сумасшедший день от наших борцов в Токио. Беленюк и Насибов – в финале, Черкасова выиграла бронзу
Впервые за всю историю Украины за золото сразятся два украинских «классика»
3 августа 16:25
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Парвиз Насибов / Фото - gettyimages.comНа Олимпийских играх в Токио в самом разгаре проходит турнир по спортивной борьбе.
3 августа свои выступления начали двое представителей Украины в греко-римском стиле. В весовой категории до 67 кг настоящую сенсацию сотворил запорожский спортсмен Парвиз Насибов, который на пути к финалу Игр прошел титулованных соперников – чемпиона мира из России Артема Суркова и невероятно талантливого египтянина Мохамеда Эль-Сайеда. Теперь на Парвиза ожидает экзамен в лице иранца Мохаммедрезы Резаеи.
В весе до 87 кг серебряный призер Рио-2016 Жан Беленюк подтвердил свой класс и уверенно вышел в золотой финал Игр в Токио. В схватке за золото на двукратного чемпиона мира ожидает его старый знакомый, опытный венгр Виктор Лоринц.
Бронзовую награду в Украину везет представительница женской борьбы Алла Черкасова, которая в весовой категории до 68 кг в малом финале Токио-2020 положила на туше чемпионку минувшей Олимпиады японку Сару Досе.
Финальные схватки борцов греко-римского стиля состоятся 4 августа.
Ранее украинец Ленур Темиров упустил возможность завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
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