Сын будет ею гордиться. Черкасова положила на туше чемпионку Рио-2016 и стала бронзовым призером Игр в Токио

Украинская борчиха деклассировала свою соперницу в схватке за пьедестал Олимпиады-2020

Тема дня Алла Черкасова / Фото - gettyimages.com На Олимпийских играх в Токио продолжаются баталии среди мастеров борцовского ковра.



Титулованная украинская спортсменка Алла Черкасова в весовой категории до 68 кг в схватке за бронзовую медаль турнира встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе.



Под завершение первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.



Ранее украинские «классики» Жан Беленюк (вес до 87 кг) и Парвиз Насибов (вес до 67 кг) вышли в финалы своих весовых категорий. На Олимпийских играх в Токио продолжаются баталии среди мастеров борцовского ковра.Титулованная украинская спортсменкав весовой категории до 68 кг в схватке за бронзовую медаль турнира встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкойПод завершение первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.Ранее украинские «классики»(вес до 87 кг) и(вес до 67 кг) вышли в финалы своих весовых категорий.

Владимир Кириченко