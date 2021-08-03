Черкасова: «Это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту»
Сын будет ею гордиться. Черкасова положила на туше чемпионку Рио-2016 и стала бронзовым призером Игр в Токио
Украинская борчиха деклассировала свою соперницу в схватке за пьедестал Олимпиады-2020
3 августа 15:17
Тема дня
Алла Черкасова / Фото - gettyimages.comНа Олимпийских играх в Токио продолжаются баталии среди мастеров борцовского ковра.
Титулованная украинская спортсменка Алла Черкасова в весовой категории до 68 кг в схватке за бронзовую медаль турнира встречалась с триумфатором Игр в Рио-2016 японкой Сарой Досе.
Под завершение первого периода Алла выполнила четырехбалльный бросок со стойки и положила свою соперницу на туше, тем самым став бронзовым призером Олимпиады-2020.
Ранее украинские «классики» Жан Беленюк (вес до 87 кг) и Парвиз Насибов (вес до 67 кг) вышли в финалы своих весовых категорий.
Комментарии 1