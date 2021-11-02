«Я не могу назвать сезон провальным». Свитолина – о результатах и новом тренере
«Топим за «Динамо». У киевлян на матче с «Барселоной» солидная поддержка олимпийских чемпиона и призера
Беленюк и Свитолина находятся на трибунах «Олимпийского»
2 ноября 22:48
Жан Беленюк / Фото: Facebook Беленюка
Обладатели золота Олимпиады-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк и бронзы в теннисе Элина Свитолина находятся на трибунах на матче Лиги чемпионов «Динамо» с «Барселоной»:
Топим за «Динамо».
Напомним, что сегодня у Свитолиной появилась звезда на «Площади звезд».
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