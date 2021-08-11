Турнир памяти Ивана Поддубного в Черкассах. Видео трансляция

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В этом году отмечают 150-ю годовщину со дня рождения легендарного украинского богатыря Ивана Поддубного. Уже почти 30 лет на родине Ивана Поддубного соревнуются лучшие борцы страны.

В этом году также состоится Всеукраинский праздник богатырской силы, приуроченный 150-летию И.М. Поддубного, и турнир по греко-римской борьбе на призы памяти Ивана Поддубного.

Видеотрансляцию турнира смотрите в плеере в этой новости, а также на YouTube-канале XSPORT. Начало — 12 августа, 10:30.

