«У меня есть некоторые материалы подтверждающие зверства орков!» Беленюк опубликовал шокирующие кадры из Бучи
Титулованный борец рассказал, почему раньше не опубликовал видео с телами мирных украинских граждан
11:27
Жан Беленюк
Победитель Олимпиады в Токио Жан Беленюк в своих соцсетях публикует видео с посещённых им городов Киевской области, которые были освобождены от рашистов. Очередное страшное видео борец разместил в качестве ответа представителю рф при ООН василию небензя, который усомнился в достоверности материала:
Ранее XSPORT.ua разместил информацию о том, что орки убили известного украинского футболиста и тренера в Бучанском районе.
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