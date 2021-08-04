Украинка Кит уверенно прошла в четвертьфинал ОИ-2020, где встретится с чемпионкой Рио-2016
Украинка Кит без шансов проиграла чемпионке Рио-2016 в четвертьфинале ОИ-2020
Схватка завершилась со счетом 0:8
4 августа 07:18
Фото: Ukrwrestling
Украинская борчиха Татьяна Кит не сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 57 кг. Украинка проиграла олимпийской чемпионке Рио-2016 американке Хелен Мараулис – 0:8.
Для Кит это были дебютные Олимпийские игры.
Напомним, сегодня, 4 августа, сразу три представителя Украины проведут медальные схвати: Жан Беленюк и Парвиз Насибов – за золото, Ирина Коляденко – бронзу.
Ранее бронзу ОИ-2020 взяла Алла Черкасова.
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