Украинка Кит уверенно прошла в четвертьфинал ОИ-2020, где встретится с чемпионкой Рио-2016

Татьяна победила соперницу, проведя «туше»

Фото: НОК Украины

Украинская борчиха Татьяна Кит пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 57 кг.

Кит победила представительницу Туниса Сивар Бусетту, проведя в начале второй минуты схватки «туше».

В четвертьфинале соперницей украинки станет Хелен Мараулис, которая в Рио-2016 выиграла олимпийское золото, однако в категории до 53 кг. Схватка состоится позже сегодня, 4 августа.

Напомним, накануне украинские борцы провели феноменальный день в Токио, обеспечив Украине, как минимум, две медали.