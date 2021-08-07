Украинка с боем пробилась в бронзовый финал Олимпиады, но там болезненно уступила

Оксана Ливач не смогла принести нашим борцам пятую награду Токио

Фото: НОК Украны

Украинка Оксана Ливач не сумела завоевать медаль Олимпийских игр-2020 в борьбе в весовой категории до 50 кг.

Ливач попала в бронзовый финал через утешительную схватку, победив кубинку Юснейлис Гомес. За бронзу украинка встретилась с серебряным призером чемпионата мира-2018 американкой Сарой Хильдебрандт.

Ливач неплохо начала схватку и даже вела 1:0, однако затем Хильдебрандт провела несколько удачных приемов и добыла победу путем технического превосходства.

В Токио-2020 украинские борцы завоевали четыре медали: золото Жана Беленюка, серебро Парвиза Насибова, а также бронзы Аллы Черкасовой и Ирины Коляденко.