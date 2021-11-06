Финальный аккорд года в спортивной борьбе. На XSPORT стартует чемпионат мира-2021
Украинки вне конкуренции. Женская команда выиграла общекомандный зачет чемпионата мира U-23
Грушина-Акобия, Лавренчук и Альпеева – триумфаторы планетарного форума в Белграде
12:44
Алина Грушина-Акобия / Фото - UWWВ Белграде проходит мировое первенство по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская) среди спортсменов до 23-х лет.
Накануне свои выступления в столице Сербии завершили девушки.
Украинская команда собрала урожай медалей и стала победителем общекомандного зачета.
Золотые награды мирового первенства завоевали: Алина Грушина-Акобия (вес до 57 кг), Анастасия Лавренчук (вес до 65 кг) и Анастасия Альпеева (вес до 72 кг).
Екатерина Зеленых (вес до 62 кг) и Соломия Винник (вес до 59 кг) стали серебряными призерами турнира. Бронзовых медалей планетарного форума удостоились Оксана Чудик (вес до 68 кг) и Мария Винник (вес до 53 кг).
В октябре украинец Ленур Темиров завоевал бронзу взрослого ЧМ среди представителей греко-римского стиля в весовой категории до 63 кг.
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