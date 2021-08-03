Парвиз Насибов: «Сделаю все возможное, чтобы выиграть для Украины золото на Олимпийских играх в Токио»
Украинский борец совершил невозможное и вышел в золотой финал Олимпийских игр
Насибов выиграл схватку со счета 0:6 и гарантировал медаль в Токио
3 августа 12:55
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Насибов в полуфинале / Фото: Getty Images
Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов вышел в финал Олимпийских игр-2020, чем гарантировал себе, минимум, серебряную медаль в категории до 67 кг.
Схватка украинца с двукратным чемпионом мира Мохамедом Эль-Сайедом отметилась довольно спорным судейством. После челленджа соперника в первой трехминутке у Парвиза отобрали 3 балла.
Во втором периоде, несмотря на активность Насибова, в партере сверху был все же египтянин. Но несмотря ни на что, Насибов со счета 0:6 сумел сравнять счет и стать победителем поединка по последнему активному действию. А после окончания встречи из-за протестов египтянина украинец получил еще один балл – 7:6 и выход в золотой финал Игр.
Поединок за золотую медаль Олимпийских игр состоится завтра, 4 августа, во время вечерней сессии.
Также в полуфиналах сегодня выступят Жан Беленюк и Ирина Коляденко.
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