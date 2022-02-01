UWW премирует лучших борцов сезона-2021
UWW внес изменения в правила спортивной борьбы
Такие меры направлены на зрелищность схватки
01 февраля 15:58
Спортивная борьба / Фото - insidethegames.bizUWW (Объединенный мир борьбы) на своем официальном сайте сообщил об изменениях в правилах спортивной (женской, вольной, греко-римской борьбы), направленные на решение проблемы негативно-тактической борьбы в начале поединка.
При счете 1:1 по «пассивам», победу будет одерживать борец, заработавший активность в первом периоде (ранее, победа в такой ситуации присуждалась спортсмену, который балл заработал последним).
Также изменится система жеребьевки. Количество участников будет делиться на две равные подгруппы, а квалификационные схватки будут проходить в нижних частях обеих подгрупп.
Накануне сборная Украины по греко-римской борьбе завоевала 7 медалей на турнире Zagreb Open.
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