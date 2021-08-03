Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
В это раз удалось. Родной брат соперника Беленюка по финалу стал чемпионом Олимпиады-2020
Тамаш Лоринц в тяжелейшей борьбе оставил без золота киргизского спортсмена
3 августа 17:22
Тамаш Лоринц / Фото - UWWЧемпион мира-2019 венгерский спортсмен Тамаш Лоринц стал чемпионом Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг.
В финальной схватке 34-летний Тамаш в тяжелейшей встрече одолел киргиза Акжола Махмудова со счетом 2:1.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Греко-римская борьба. Вес до 77 кг
1. Тамаш Лоринц (Венгрия)
2. Акжол Махмудов (Кыргызстан)
3. Сехэй Ябику (Япония)
3. Рафик Гусейнов (Азербайджан)
Тамаш является родным братом соперника украинца Жана Беленюка по финалу Игр в весовой категории до 87 кг Виктора Лоринца. Напомним, что Лоринц-младший на Олимпиаде в Лондоне завоевал серебряную медаль.
Финальные схватки борцов греко-римского стиля состоятся 4 августа.
Ранее украинец Ленур Темиров упустил возможность завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.
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