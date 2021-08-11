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В принципе, можно карьеру заканчивать. Депутат российской Госдумы подарил двукратному олимпийскому чемпиону миллион долларов

Абдулрашид Садулаев брал золото по вольной борьбе в Рио-2016 и Токио-2020
Борьба
20:40
В принципе, можно карьеру заканчивать. Депутат российской Госдумы подарил двукратному олимпийскому чемпиону миллион долларов
Фото: ОКР

Российский двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о щедром подарке от депутата российской Госдумы Магомед Гаджиева:

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио.

Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом.

В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами».


Садулаев становился олимпийским чемпионом в Рио-2016 и Токио-2020.

Отметим, что большинство боксеров и бойцов самых популярных ММА-промоушенов могут только мечтать о таких гонорарах.

Источник: rsport.ria.ru Сергей Остапенко
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Новости: Борьба

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