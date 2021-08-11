В принципе, можно карьеру заканчивать. Депутат российской Госдумы подарил двукратному олимпийскому чемпиону миллион долларов

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Российский двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о щедром подарке от депутата российской Госдумы Магомед Гаджиева:

Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом.

В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами».