Траоре рассказал, какой подарок сделал Соломону на день рождения
В принципе, можно карьеру заканчивать. Депутат российской Госдумы подарил двукратному олимпийскому чемпиону миллион долларов
Абдулрашид Садулаев брал золото по вольной борьбе в Рио-2016 и Токио-2020
20:40
Фото: ОКР
Российский двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о щедром подарке от депутата российской Госдумы Магомед Гаджиева:
«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио.
Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом.
В свою очередь мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новым победами».
Садулаев становился олимпийским чемпионом в Рио-2016 и Токио-2020.
Отметим, что большинство боксеров и бойцов самых популярных ММА-промоушенов могут только мечтать о таких гонорарах.
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