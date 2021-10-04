Власов поборется за выход в бронзовый финал и остальные результаты украинцев на ЧМ в Осло
Власов уверенно прошел титулованного грузина Мцитури и получил право бороться за бронзу ЧМ-2021
В малом финале украинец встретится с двукратным чемпионом мира Коксом
12:32
Андрей Власов и Горбан Гасемпур / Фото - UWWВ Осло проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
На данный момент идет борьба среди борцов вольного стиля. В весовой категории до 92 кг в схватке за бронзу турнира на ковер выйдет Андрей Власов.
Украинец получил право бороться в малом финале, выиграв утешительную встречу у бронзового призера чемпионатов мира и Европы, грузина Ираклия Мцитури со счетом 8:2.
За бронзу ЧМ-2021 Власов встретится с двукратным чемпионом мира, американцем Джейденом Коксом.
Начало финалов – в 19.00.
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