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Мировой бокс. Еженедельник

Володимир Шацьких: «Перший місяць хлопці чергували та охороняли територію, мітки шукали»

Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби розповів про складнощі тренувального процесу в умовах війни
Борьба
11:34
Володимир Шацьких: «Перший місяць хлопці чергували та охороняли територію, мітки шукали»
Фото: НОК України
Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких розповів про складнощі тренувального процесу в умовах війни, підтримку психологічного стану атлетів та найближчі спортивні цілі.

- У нас запланований відбірковий чемпіонат України, але якщо воєнний стан продовжать на червень, то його не буде. Тоді ми проведемо контрольні зустрічі лідерів та визначимо склад на чемпіонат світу, який відбудеться у вересні. 


- Козлюк та Грушин вже відібралися на чемпіонат світу, завдяки медалям на першості Європи. З десяти - два учасники є, залишилося визначити у восьми категоріях. Наразі хочемо, за підтримки НОК та Міністерства спорту, зібрати перших номерів та відправити їх у червні на підготовку в США.


- У тренувальному процесі максимально намагаємося моделювати стресову атмосферу. Щотижня проводимо контрольні спаринги, створюємо психологічний стрес, щоб спортсмени не втрачали змагальний дух. Боротьба - специфічний вид спорту, без постійної змагальної практики, атлет психологічно не зможе налаштуватися на міжнародні сутички.


- Хлопці підтримують одне одного. Приємна атмосфера в команді - це дуже важливо.


- В місто та за територію олімпійського центру «Конча-Заспа» ми їх не відпускаємо. Міни можуть бути і все, що завгодно. Перший місяць хлопці чергували та охороняли територію, мітки шукали.


- У нас багато наших борців у військових частинах. Тих, хто у ЗСУ, відпускають на тренування, але за необхідності вони мають повертатися до частини. Прикордонників теж відпускають. Нацгвардійців поки не можна забрати, але я прошу про це, щоб не втратити хлопців, як спортсменів. Іноді військове керівництво навідується подивитися, як вони тренуються. Дисциплінують.


Источник: НОК України Александр Сукманский
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