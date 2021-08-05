Терлюга – серебряный призер Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Олимпийский чемпион Рио-2016 не сдержал эмоций после поражения от Тейлора
5 августа 19:37
Хасан Яздани / Фото - gettyimages.comИранский борец вольного стиля Хасан Яздани, который является олимпийским чемпионом Рио-2016 и двукратным чемпионом мира, устроил тотальный погром после финальной схватки на Играх в Токио.
В финальной встречи в весовой категории до 86 кг Яздани со счетом 3:4 проиграл американцу Дэвиду Тейлору. После этого Хасан в агрессивной манере направился в разминочную зону, где находятся все спортсмены, стал громко кричать, паниковать, бить по стенам и разбрасывать инвентарь.
Обзор финальной схватки Яздани – Тейлор:
Напомним, украинские вольники Василий Михайлов (вес до 74 кг) и Александр Хоцяновский (вес до 125 кг) не смогли пробиться четвертьфинальную стадию Олимпиады-2020.