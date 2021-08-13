«Мы доказали, что невозможное – возможно». Беленюк поблагодарил Зеленского за золото Олимпийских игр
Скандал! Так встречают олимпийских чемпионов в Украине. Беленюк в центре Киева подвергся провокациям со стороны неизвестных
Титулованный украинский борец столкнулся не только с расизмом со стороны своих соотечественников
16:54
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Жан Беленюк / Фото - gettyimagesОлимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в Instagram сообщил, что в центре Киева неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.
«Несколько минут назад, неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая обидные вещи типа: «черная обезьяна, что знает о патриотизме?!» и «вали в Африку!». Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...
1. Мне интересно, украинец я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!
2. Насколько Олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать, находясь на своей родине, и в родном городе?!
3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые отдают жизнь на ее прославление?!»
Напомним, Беленюк стал единственным обладателем золотой медали Олимпийских игр в Токио. В финале в весовой категории до 87 кг украинский борец уверенно разобрал венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1.
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