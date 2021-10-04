Власов уверенно прошел титулованного грузина Мцитури и получил право бороться за бронзу ЧМ-2021
Закариев вышел в полуфинал ЧМ-2021, где встретится с двукратным олимпийским чемпионом Садулаевым
В четвертьфинале турнира украинец одолел победителя континентального первенства-2020
14:52
Магомед Закариев / Фото - FacebookВ Осло (Норвегия) проходит чемпионат мира по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Сегодня на турнире завершают выступления борцы вольного стиля. В весовой категории до 97 кг в полуфинал вышел Магомед Закариев.
Украинец в 1/8 финала уверенно разобрался с костариканцем Максвеллом Гаритой (10:3), а в четвертьфинале в напряженной схватке со счетом 6:3 одержал победу над чемпионом Европы-2020, турком Сулейманом Караденизом.
За выход в финал соревнований Закариев поборется с двукратным олимпийским чемпионом, россиянином Абдлурашидом Садулаевым.
Ранее право побороться за бронзу в весовой категории до 92 кг завоевал Андрей Власов.
Начало полуфинальных схваток – в 17.45.
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