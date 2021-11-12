Збірна України від Ліги TMS вирушила на чемпіонат світу в Арабські Емірати

Міжнародний турнір з бразильського джиу-джитсу відбудеться в Абу-Дабі

Міжнародний турнір з бразильського джиу-джитсу відбудеться в Абу-Дабі. У склад збірної Ліги TMS увійшли 16 спортсменів різних вікових категорій. Серед них є два чорних пояси: Максим Рувінський та Віктор Горбовський. Обидва є професорами академії Checkmat в Києві та в Запоріжжі відповідно.

Підтримати членів збірної та також виступити на чемпіонаті світу вирішили президент Ліги TMS Шай Гутман та віце-президент Сергій Погосян.

«Мої сини будуть боротися на цьому турнірі. Я завжди намагаюсь бути для них прикладом та авторитетом, тому прийняв рішення теж стати учасником цих змагань. Згодом народилася ідея створити збірну Ліги TMS, складі якої ми зібрали дітей та двох чорних поясів. Вони виступають та виграють на наших турнірах і вже мають власних фанатів на території України. Для всіх нас це буде дуже цікавий досвід, а для юних спортсменів — можливість подорожувати світом», — розповідає Шай Гутман.

Категорія дітей та підлітків змагатиметься 14 листопада. Чорні пояси та компетитори категорії Master боротимуться 15 та 16 листопада.