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«Золотая» схватка Беленюка, которая принесла Украине первую медаль высшей пробы на ОИ-2020

Жан поборол венгра Лоринца
Olympics Токио-2020
4 августа 22:15
«Золотая» схватка Беленюка, которая принесла Украине первую медаль высшей пробы на ОИ-2020
Жан Беленюк и Виктор Лоринц / фото - Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио завоевал золотую медаль. В весовой категории до 87 килограмм украинец поборол представителя Венгрии Виктора Лоринца.

Видео финальной схватки.

Отметим, что золото Беленюка стало первым для Украины на Играх-2020.

Все 11 медалей «сине-желтых».

Жан после победы поделился мыслями о продолжении карьеры.

Антон Кривенко
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Жан Беленюк

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