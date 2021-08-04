Беленюк: «Я тяжело травмировался за три недели до Олимпиады и точно не знал, буду ли я участвовать»
«Золотая» схватка Беленюка, которая принесла Украине первую медаль высшей пробы на ОИ-2020
Жан поборол венгра Лоринца
4 августа 22:15
Жан Беленюк и Виктор Лоринц / фото - Getty Images
Серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк на Олимпиаде в Токио завоевал золотую медаль. В весовой категории до 87 килограмм украинец поборол представителя Венгрии Виктора Лоринца.
Видео финальной схватки.
Отметим, что золото Беленюка стало первым для Украины на Играх-2020.