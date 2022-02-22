Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого я їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
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«Ми захоплюємося вами, пишаємося». Товариш Сергія Бубки – про те, як Франція допомагає українським спортсменам, що втекли від війни
Колишній президент Федерації легкої атлетики Франції соромиться, що робить замало
18:59
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11 травня 09:58
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Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли» - 12 травня 20:17
12 травня 20:17
8
13 травня 09:05
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15 травня 09:05
13 травня 12:23
10 травня 10:38
2
Мудрик – про півзахисника «Динамо»: «Його паси на мене – цукерочки, ми бачимо футбол однаково» - 12 травня 16:49
12 травня 16:49
ЕксклюзивБолдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках» - 14 травня 10:08
14 травня 10:08
15 травня 20:15
Справедливе покарання за неприпустиму поведінку. Російський картингіст, який показав нацистське вітання, дискваліфікований - 13 травня 20:00
13 травня 20:00
«Навіть не згадуйте Усика». Менеджер українця поставив на місце Альвареса після поразки від росіянина - 11 травня 19:55
11 травня 19:55
У Леннокса Льюїса запитали, як пройшов би його бій з Ф'юрі - 11 травня 15:40
11 травня 15:40
Бівол назвав умови для реваншу з Альваресом - 10 травня 21:49
10 травня 21:49
Колишній легіонер «Динамо»: «Я помилився в тому, що переїхав до України» - 10 травня 11:55
10 травня 11:55
16 травня 07:48
Бурсак: «Діду! Ти не повіриш. Росіяни бомблять Одесу, Київ, Харків. А твоя батьківщина – Херсонська область –під окупацією» - 12 травня 21:03
12 травня 21:03
Важливе
«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро - 16 травня 22:25
16 травня 22:25
Бєсєдін, Буяльський і Гармаш не зіграють з Шотландією у плей-офф відбору на ЧС-2022 - 16 травня 21:27
16 травня 21:27
Українські фехтувальники стали другими на етапі Кубка Європи - 16 травня 20:15
16 травня 20:15
Костюк поступилася Плішковій в першому колі турніру в Страсбурзі - 16 травня 18:58
16 травня 18:58
16 травня 12:43
Важливе
Підсумки підбивалися за результатами першого етапу змагань
16:31
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13 травня 12:23
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