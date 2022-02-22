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22:00 Ньюкасл - Арсенал -:- Запланований
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21:45 Ювентус - Лаціо -:- Запланований
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Англійська Прем'єр-ліга 21/22
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21:45 Саутгемптон - Ліверпуль -:- Запланований
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Змішані єдиноборства. Дорога до WWFC. Буковель.

«Ми захоплюємося вами, пишаємося». Товариш Сергія Бубки – про те, як Франція допомагає українським спортсменам, що втекли від війни
Колишній президент Федерації легкої атлетики Франції соромиться, що робить замало
Легка атлетика
18:59
«Ми захоплюємося вами, пишаємося». Товариш Сергія Бубки – про те, як Франція допомагає українським спортсменам, що втекли від війни
Ексклюзив
«Айнтрахт» - «Рейнджерс»: прогноз на фінал Ліги Європи Прогноз
«Айнтрахт» - «Рейнджерс»: прогноз на фінал Ліги Європи
Футбол Ліга Європи UEFA
18:00
Хірн анонсував хороші новини по реваншу Усик – Джошуа
Хірн анонсував хороші новини по реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
10:41
Завацька майже три години боролася на корті і все ж пройшла перше коло кваліфікації Roland Garros
Завацька майже три години боролася на корті і все ж пройшла перше коло кваліфікації Roland Garros
Теніс Grand Slam
15:47

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X-Files

Тема дня Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого я їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Ольга Саладуха: «Коли 24 лютого я їхала приймати воєнний стан, то донька сказала: «Мамо, ми що, можемо не побачитися?»
Легка атлетика
Ексклюзив Болдирєв: «Від чого вони прийшли мене рятувати? Від гарного життя? Рятуй свою країну, ти, імператор, дебіл кремлівський»
Болдирєв: «Від чого вони прийшли мене рятувати? Від гарного життя? Рятуй свою країну, ти, імператор, дебіл кремлівський»
Інші
Ексклюзив Болдирєв: «Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Мені дуже прикро, не перестану просити за це пробачення»
Болдирєв: «Я їздив на чемпіонати Європи і світу у москву. Мені дуже прикро, не перестану просити за це пробачення»
Інші
Ексклюзив Черкашин: «Треба вивчати мову та розмовляти нею»
Черкашин: «Треба вивчати мову та розмовляти нею»
Бокс Професійний бокс
Ексклюзив Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
Горуна: «Людина, що купила мою медаль, з Японії. Хоче потримати її у себе, а потім запрошує в гості»
Карате
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Ексклюзив Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Марта Костюк: «Від Федерації все звучало так, що якщо ми не зіграємо за збірну, то будемо зрадницями»
Теніс WTA
Ексклюзив Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
Вадим Гутцайт: «У нас є повний список зруйнованої спортивної інфраструктури – це питання під моїм особистим контролем»
Olympics
Репортаж «Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
«Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади
Olympics
Тема дня «Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивна гімнастика
Ексклюзив Олександр Абраменко: «Вислів «братскіє народи» про Україну і росію? Не мають права так говорити»
Олександр Абраменко: «Вислів «братскіє народи» про Україну і росію? Не мають права так говорити»
Фрістайл
Ексклюзив Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Теніс WTA
Ексклюзив Олексій Торохтій: «Раніше, коли чули, що я з України, казали: «А, це там, де гармошка і ведмеді…» Зараз такого немає»
Олексій Торохтій: «Раніше, коли чули, що я з України, казали: «А, це там, де гармошка і ведмеді…» Зараз такого немає»
Важка атлетика
Ексклюзив Урош Велепец: «До 15 квітня мені ніхто не дзвонив з України з приводу подальшої роботи і співпраці»
Урош Велепец: «До 15 квітня мені ніхто не дзвонив з України з приводу подальшої роботи і співпраці»
Біатлон
Ексклюзив «Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
«Не могли нормально тренуватися, думки були в Україні». Віталій Дуброва розповів, як збірна готувалась до чемпіонату Європи, зіштовхнувшись з війною
Дзюдо
Ексклюзив «Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Теніс Кубок Біллі Джин Кінг

Важливе

Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
Підсумки підбивалися за результатами першого етапу змагань
Волейбол
16:31
Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
«Занурить цей титул у відро з кров’ю». Як Володимир Кличко готовий боротися з росіянами у боксі
16:05
Бєсєдін, Буяльський та Гармаш потрапили у заявку збірної України на матч з «Емполі»
Бєсєдін, Буяльський та Гармаш потрапили у заявку збірної України на матч з «Емполі»
12:56
Сергій Бубка подякував Олімпійському руху за солідарність з українською спортивною спільнотою
Сергій Бубка подякував Олімпійському руху за солідарність з українською спортивною спільнотою
11:55
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
У WBC розповіли, що буде з поясом Ф’юрі в найближчий рік
09:58
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